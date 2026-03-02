Se conoce la causa del fallecimiento de Eric Dane, actor de la serie "Grey´s Anatomy"

Eric Dane en una imagen de archivo una actuación en la serie. ( ARCHIVO )

El actor estadounidense Eric Dane murió a los 53 años a causa de insuficiencia respiratoria , de acuerdo con su certificado de defunción obtenido por la revista PEOPLE. La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) figura como causa subyacente del fallecimiento.

Su familia confirmó que el actor murió el jueves 19 de febrero, casi un año después de anunciar públicamente que había sido diagnosticado con ELA, enfermedad degenerativa progresiva que afecta las células nerviosas y provoca parálisis muscular. No tiene cura, aunque existen tratamientos que pueden ralentizar su avance, según la Mayo Clinic.

"Con el corazón lleno de dolor compartimos que Eric Dane falleció tras una valiente batalla contra la ELA", expresó la familia en un comunicado. Indicaron que pasó sus últimos días acompañado de su esposa, Rebecca Gayheart, y de sus hijas Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13.

El actor alcanzó notoriedad internacional por su papel del doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy y más recientemente por su participación en Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs.

Gratitud

Tras revelar su diagnóstico , Dane expresó que se sentía agradecido de poder continuar trabajando y pidió privacidad para su familia . De hecho, retomó las grabaciones de Euphoria pocos días después de hacer pública la noticia.

