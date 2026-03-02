La Pucmm celebra 19 años del festival "Semana más corta"

Ana Bélgica Güichardo, directora de la Escuela de Comunicación de la Pucmm. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) celebrará la edición número 19 de la "Semana más corta 2026", un festival universitario de cortometrajes que este año lleva el lema "Vivimos las palabras para soñar imágenes de la dominicanidad".

El evento, gratuito, abierto para todo público y dirigido por la Escuela de Comunicación de la Pucmm, se realizará desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo.

En esta edición destacará la riqueza de la literatura dominicana y el impacto del cine como medio de expresión de la traducción de esas historias al lenguaje cinematográfico.

En estos cinco días, más de 30 cortometrajes de la Pucmm, entre ticción y documental, se exhibirán en horario de 6:00 a 8:00 de la noche, en el Auditorio del campus Santo Domingo, ubicado en la avenida Bolívar, esquina Abraham Lincoln.

En la rueda de prensa celebrada este lunes, la directora de la Escuela de Comunicación, Ana Bélgica Güichardo, explicó que esta edición busca visibilizar la convergencia entre música, literatura y cine como expresión de una identidad audiovisual en evolución.

"La tradición literaria dominicana ha operado históricamente como referente y matriz de sentido. Desde la profundidad poética de Salomé Ureña hasta la proyección contemporánea de Julia Álvarez, nuestras letras han contribuido de manera decisiva a nutrir el imaginario audiovisual que este festival pone en circulación", explicó Güichardo.

El coordinador del evento y de la carrera de Comunicación Audiovisual y Artes Cinematográficos Félix Manuel Lora agregó que esta celebración de los 19 años constituye un gran camino recorrido que ha colocado la Escuela de Comunicaciones de la Pucmm como una referencia de calidad, por siempre hurgar en la identidad dominicana para contarla a través del ejercicio audiovisual.

"En esta ocasión, nuestra mirada hacia la literatura dominicana y explorada por medio del cine, es parte de nuestro compromiso de mantener el análisis crítico hacia nuestras identidades como nación", explicó Lora.

Los talleres

Como parte de las actividades educativas de la Semana Más Corta se desarrollarán tres eventos académicos. El martes 17 de marzo, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía se desarrollará el taller "Política en la cultura dominicana" a cargo de Minerva Film.

El miércoles 18, en el mismo horario, será el taller "Mira mi corto", diseñado para estudiantes universitarios e impartido por Elsa Turull de Alma, presidenta del Grupo Larimar, y Marc Mejía, crítico de cine y director de comunicación de Cine Dominicano.

En este espacio abordarán cómo convertir un cortometraje en una verdadera carta de presentación dentro del mercado audiovisual.

El jueves 19 de marzo, también de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, el equipo técnico de la Pucmm impartirá un taller dedicado al software para edición de video Da Vinci Resolve.

El viernes 20 el festival concluirá con la premiación de los cortos en siete categorías: dirección, guion, edición, fotografía, premio del público y el gran reconocimiento, Mejor Corto Semana Más Corta.

Para el premio Mejor Corto Interuniversitario participarán la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad Acción ProEducación y Cultura (Unapec), Universidad Iberoamericana (Unibe), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Escuela de Artes de Chavón.

