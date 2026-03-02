Fallece en un incendio Bobby J. Brown, actor de la serie "The Wire"

Muere en un incendio Bobby J. Brown. Partició en la "La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales", "The Wire" y "We Own This City". ( FUENTE EXTERNA )

El actor estadounidense Bobby J. Brown, conocido por su papel en la serie The Wire (Bajo escucha), ha fallecido a los 62 años.

Según informó TMZ, citando a la Oficina del Jefe Médico Forense de Maryland, murió el martes 24 de febrero a causa de quemaduras graves e inhalación de humo tras un incendio en un granero.

De acuerdo con la información difundida, Brown entró en el granero para arrancar un vehículo con pinzas cuando se inició el fuego. Posteriormente llamó a un familiar para pedir un extintor, pero cuando llegó la ayuda el edificio estaba envuelto en llamas.

En el intento de rescatarlo, su esposa sufrió quemaduras graves. Según recoge Variety, la mujer sobrevivió, aunque no se han ofrecido más detalles sobre su estado.

Su representante, Albert Bramante, expresó su pesar por la muerte del intérprete y destacó su compromiso con la actuación.

Nacido en 1963 en Washington D. C., Brown inició su trayectoria profesional en el boxeo antes de orientarse hacia la interpretación, decisión que tomó tras presenciar el rodaje de Homeboy, protagonizada por Mickey Rourke.

En televisión, fue reconocido por dar vida al agente Bobby Brown en The Wire, ficción creada por David Simon y ambientada en Baltimore. Participó en varios episodios a lo largo de distintas temporadas, tras haber formado parte previamente de The Corner, considerada precuela de la serie.

También intervino en producciones como Law & Order: Special Victims Unit, Homicide: Life on the Street, Veep y We Own This City, donde interpretó al sargento Thomas Allers.

En cine, participó en títulos como Two Can Play That Game (Amar al límite), The In Crowd, From Within y The Good Guy. Además, dirigió los documentales Off the Chain y Tear the Roof Off, este último centrado en el colectivo musical Parliament-Funkadelic .

