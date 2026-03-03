"De Tal Palo Tal Astilla" llega este jueves a todos los cines de República Dominicana

El elenco de "De Tal Palo Tal Astilla" celebra el estreno de esta comedia dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Esta divertida comedia une dos generaciones del humor dominicano, con el protagónico de Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Honny Estrella, Los NovelPoppys

La nueva comedia dominicana, "De tal palo tal astilla", realizó con éxito su gala premier y está lista para llegar a todas las salas de cine del país a partir de este 5 de marzo.

Esta película, dirigida por Frank Perozo, une en el protagónico a dos generaciones del humor, resaltando la trayectoria de más de 35 años de los reconocidos Reyes, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, junto con la nueva generación del humor en plataformas digitales, Los NovelPoppys (Alexs Díaz y César Calcagno), así como también a la polifacética actriz Hony Estrella.

Además, este filme también abre nuevas oportunidades en la gran pantalla con el estreno en el séptimo arte de Agustín Rousseau, Delane Marie y Yamilet González (La González), comediante dominicana radicada en España. Asimismo, completan el elenco de Rafa Bobadilla, Manuel Raposo, Manuel Chapuseaux, Luinnis Olavarría, Laura Leclerc, Peluche Radio y Carola Vidal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/raymond-y-miguel-2d6155b0.jpeg Raymond Pozo y Miguel Céspedes. (FUENTE EXTERNA)

"De tal palo tal astilla" es una comedia familiar que mezcla el suspenso de una manera peculiar, tras desaparecerse un objeto valioso, se desata el caos, y genera un encierro que da paso a la sospecha de todos y la búsqueda, llena de humor, del culpable o responsable de la situación.

La cinta producida por Caribbean Films tiene un guion de Kendy Yanoreth Calcaño con música de Mario Sévigny, así como de Raymond y Miguel.

Este filme cuenta con un sencillo original interpretado por Raymond y Miguel, Los NovelPoppys y una participación especial de Nino Freestyle, cuenta con un video clip disponible en todas las plataformas digitales, compuesto por William Viloria, con arreglos de Azarias Santana.

"De tal palo tal astilla" llega a los cines gracias al apoyo de Hageco, así como las marcas patrocinadoras como Farmacias GBC, ASESA, Crowne Plaza y Samsung.

Sobre Caribbean Films

Caribbean Films es una compañía de entretenimiento dedicada a la producción de películas y series de alta calidad y ganadoras de premios locales.

Caribbean Films se ha destacado por producir proyectos comerciales con altos estándares de producción, que marcaron un precedente de éxito en la industria del cine dominicana, así como en el mercado en español en EE. UU. y América Latina.

Algunas de las películas producidas incluyen "Colao", "No es lo que parece", "Que León", "Los Leones", "La vida de los Reyes", "Flow Calle", "Teacher Mechy", "Líos de Familia", "La Trampa", "Colao 2", "Perdiendo el juicio", "El Heredero", "Baño de Mujeres" y su más reciente proyecto exitosa actualmente en taquillas: "Medias Hermanas".

Caribbean Films es una división del grupo Caribbean Cinemas, la cadena de cines más grande de la región, con presencia en 17 territorios en el Caribe y América Latina.