"La Herencia de los Ramírez" llega el 12 de marzo a los cines con una apuesta por el humo negro

El 12 de marzo se estrena en salas de todo el país La Herencia de los Ramírez, una pieza cinematográfica que rompe todos los moldes del género para abrazar el humor negro: ironía, sátira y lo incómodo como motores de risa.

Dirigida y producida por Jade Humphreys, su segundo largometraje plantea una narrativa audaz, poblada de personajes complejos y situaciones que combinan tensión, absurdo y crítica social. Humphreys ofrece una mirada mordaz sobre la familia, la ambición y las apariencias, empujando al público a reír en los momentos más inesperados.

La trama

En este filme se ve como a la familia Ramírez de Diómedes se le promete una herencia de más de 100 millones de pesos, perdida en el tiempo y posiblemente usurpada por un dictador antiguo.

Esta herencia, real o falsa, altera el rumbo de los personajes: aunque siguen con su vida cotidiana, pasan a rondar detrás de esa fortuna que esperan.

¿El fin es más importante que el trayecto? ¿Quiénes merecen la herencia y quiénes no? La verdadera película ocurre en lo que vive la familia mientras espera: la experiencia humana de "qué esperar mientras esperas".

Elenco y reconocimientos

Encabezan el elenco Héctor Then, Gerardo Mercedes, Pachy Méndez, Clara Morel, Emilio Santiago y Hellen Álvarez, un reparto sólido que aporta matices y fuerza dramática a esta historia coral.

Esta producción dominicana resultó ganadora del Concurso Público del Fondo para la Promoción Cinematográfica (Fonprocine) 2023, en la categoría de Producción de Largometraje de Ficción y/o Animación, y desde entonces se ha consolidado como uno de los títulos más comentados del cine dominicano reciente.

La película "La Herencia de los Ramírez" amplía el espectro del cine local hacia una comedia más ácida, menos predecible y dispuesta a incomodar para provocar la risa. Este filme se estrena en todos los cines del país el 12 de marzo.