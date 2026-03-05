"De Tal Palo, Tal Astilla" encabeza una cartelera que mezcla humor, aventura y ciencia ficción

Raymond Pozo y Miguel Céspedes están presentes entre los estrenos de la semana con la llegada de "De Tal Palo, Tal Astilla". ( CARIBBEAN FILMS )

La cartelera de esta semana presenta una combinación de propuestas que van desde la comedia dominicana hasta la animación, el drama europeo y la ciencia ficción. Entre intrigas inesperadas, conflictos familiares y aventuras imaginativas, las nuevas producciones ofrecen al público una variedad de historias que exploran emociones humanas, humor y desafíos extraordinarios.

También llegan relatos que conectan con la nostalgia del público y otros que apuestan por ideas originales y universos creativos. Desde romances sobrenaturales hasta historias sobre tecnología, naturaleza y viajes en el tiempo, la programación propone una experiencia cinematográfica diversa que combina entretenimiento, emoción y reflexión para distintos tipos de espectadores.

De tal palo, tal astilla

En medio de una exclusiva subasta de arte en un lujoso hotel, la misteriosa desaparición de una valiosa escultura conocida como El Cordero Dorado desencadena una investigación llena de caos y humor. Viejas rivalidades, ambiciones ocultas y secretos familiares salen a la luz durante el apagón que desata todo.

Hoppers

Una innovadora tecnología capaz de transferir la conciencia humana a animales robóticos cambia la vida de Mabel, una apasionada defensora de la naturaleza. Convertida en un castor mecánico, se infiltra en el mundo animal y forja una inesperada amistad.

Sentimental Value

Tras la muerte de su madre, dos hermanas intentan reconstruir sus vidas cuando su padre reaparece inesperadamente con la esperanza de reconciliarse.

Good Luck, Have Fun, Don´t Die

Un visitante del futuro llega inesperadamente a un restaurante de Los Ángeles con una misión urgente: reclutar a clientes comunes para enfrentarse a una inteligencia artificial rebelde que amenaza el destino de la humanidad.

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

Tras una esperada boda, Bella y Edward comienzan una nueva etapa marcada por decisiones difíciles y las consecuencias inesperadas de su luna de miel.

The Bride!

Ambientada en el Chicago de los años treinta, esta reinterpretación gótica del clásico de Frankenstein sigue el intento de crear una compañera para el célebre monstruo al revivir a una mujer que fue asesinada.