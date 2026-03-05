El cineasta Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes
El director de la trilogía de "El Señor de los Anillos", acumuló 17 premios Óscar y generó más de 3,000 millones de dólares en taquilla
El Festival de Cannes anunció que Peter Jackson recibirá una Palma de Oro honorífica en su edición 2026, reconociendo una carrera que transformó el cine de espectáculo mundial con una visión artística y tecnológica sin precedentes en la gala del próximo 12 de mayo que se celebrará en Cannes.
El cineasta neozelandés se une así a una lista que incluye a Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep y, el año pasado, Robert De Niro.
"Ser honrado con una Palma de Oro honorífica en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera", dijo Jackson al conocer la noticia.
La relación de Jackson con Cannes tiene una fecha clave: el 13 de mayo de 2001. Ese día, en una proyección de prensa, el director presentó 26 minutos de imágenes de La Comunidad del Anillo, todavía en edición, siete meses antes de su estreno mundial.
El escepticismo inicial se convirtió en entusiasmo. Desde ese momento en la Croisette, el éxito de la saga de la Tierra Media fue imparable.
17 Óscares y 3,000 millones de dólares
La trilogía de El Señor de los Anillos acumuló 17 premios Óscar, incluyendo 11 por El Retorno del Rey, igualando los registros históricos de Ben-Hur y Titanic. En taquilla, la saga generó 3,000 millones de dólares, convirtiéndola en la octava aventura cinematográfica más rentable de la historia.
El director del festival, Thierry Frémaux, fue directo al valorar su legado: "Claramente existe un antes y un después de Peter Jackson. Ha transformado de manera permanente el cine de Hollywood y su concepción del espectáculo".
Un rodaje colosal
- Filmada íntegramente en Nueva Zelanda, la trilogía implicó dos años de preproducción, 274 días de rodaje, 20,602 extras, 2,400 técnicos y un presupuesto de un millón de dólares por día.
- Jackson se apoyó en Weta FX, su estudio de efectos especiales en Wellington —que luego trabajaría en Avatar—, combinando tecnología digital con técnicas clásicas de cámara y escenarios naturales. Ese equilibrio es lo que permite que la trilogía resista el paso del tiempo.
- Tras ese éxito, el cineasta dirigió King Kong en 2005 y regresó a la Tierra Media con la trilogía de El Hobbit entre 2012 y 2014.
- La ceremonia de apertura del Festival de Cannes 2026 se celebrará el martes 12 de mayo.