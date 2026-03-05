El cineasta Peter Jackson recibirá la Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes

Peter Jackson, director neozelandés galardonado con la Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes 2026, es el autor de la trilogía épica "El Señor de los Anillos", que conquistó 17 premios Óscar y recaudó más de 3,000 millones de dólares en taquilla mundial. ( CORTESÍA DEL FESTIVAL DE CANNES/ MICHAEL TRAN/FILMMAGIC )

El Festival de Cannes anunció que Peter Jackson recibirá una Palma de Oro honorífica en su edición 2026, reconociendo una carrera que transformó el cine de espectáculo mundial con una visión artística y tecnológica sin precedentes en la gala del próximo 12 de mayo que se celebrará en Cannes.

El cineasta neozelandés se une así a una lista que incluye a Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep y, el año pasado, Robert De Niro.

"Ser honrado con una Palma de Oro honorífica en Cannes es uno de los mayores privilegios de mi carrera", dijo Jackson al conocer la noticia.

La relación de Jackson con Cannes tiene una fecha clave: el 13 de mayo de 2001. Ese día, en una proyección de prensa, el director presentó 26 minutos de imágenes de La Comunidad del Anillo, todavía en edición, siete meses antes de su estreno mundial.

El escepticismo inicial se convirtió en entusiasmo. Desde ese momento en la Croisette, el éxito de la saga de la Tierra Media fue imparable.

17 Óscares y 3,000 millones de dólares

La trilogía de El Señor de los Anillos acumuló 17 premios Óscar, incluyendo 11 por El Retorno del Rey, igualando los registros históricos de Ben-Hur y Titanic. En taquilla, la saga generó 3,000 millones de dólares, convirtiéndola en la octava aventura cinematográfica más rentable de la historia.

El director del festival, Thierry Frémaux, fue directo al valorar su legado: "Claramente existe un antes y un después de Peter Jackson. Ha transformado de manera permanente el cine de Hollywood y su concepción del espectáculo".

Un rodaje colosal

Filmada íntegramente en Nueva Zelanda , la trilogía implicó dos años de preproducción, 274 días de rodaje , 20,602 extras , 2,400 técnicos y un presupuesto de un millón de dólares por día.

, la trilogía implicó dos años de preproducción, , , y un presupuesto de un millón de dólares por día. Jackson se apoyó en Weta FX , su estudio de efectos especiales en Wellington —que luego trabajaría en Avatar —, combinando tecnología digital con técnicas clásicas de cámara y escenarios naturales. Ese equilibrio es lo que permite que la trilogía resista el paso del tiempo.

se apoyó en , su estudio de efectos especiales en —que luego trabajaría en —, combinando tecnología digital con técnicas de cámara y escenarios naturales. equilibrio es lo que permite que la trilogía resista el paso del tiempo. Tras ese éxito, el cineasta dirigió King Kong e n 2005 y regresó a la Tierra Media con la trilogía de El Hobbit entre 2012 y 2014.

n 2005 y regresó a la con la trilogía de entre 2012 y 2014. La ceremonia de apertura del Festival de Cannes 2026 se celebrará el martes 12 de mayo.