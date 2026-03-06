Aimee Carrero, la dominicana que estará junto a Jennifer Garner y John Cena en comedia rodada en RD

La actriz dominicana Aimee Carrero en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz dominicana Aimee Carrero formará parte del elenco de la comedia de Netflix One Attempt Remaining, protagonizada por Jennifer Garner y John Cena, que será dirigida por Kay Cannon, cuyo rodaje se realizará en República Dominicana.

Nacida en Santo Domingo, Carrero es conocida por su papel de Angie en la serie de acción real Level Up de Cartoon Network. También interpretó a Sofía Rodríguez en la comedia Young & Hungry de Freeform.

En televisión, la actriz también participó en la serie The Americans de FX Networks, donde interpretó a Lucía, un personaje vinculado a la lucha sandinista. Además, coprotagonizó la película de terror Devil's Due.

En el ámbito de la animación, Carrero dio voz a la princesa Elena en la serie de Disney Channel Elena of Avalor, considerada la primera princesa latina del universo Disney. La producción es un derivado de Sofia the First y se estrenó el 22 de julio de 2016.

La nueva película One Attempt Remaining narra la historia de una mujer que, durante una noche en un crucero, gana junto a su pareja una importante cantidad de criptomonedas en un concurso. La situación cambia cuando ambos olvidan la clave de acceso a la cuenta que contiene la fortuna digital.

Más

El filme, escrito por Cannon junto con Joe Boothe y Alexa Alemanni, sigue la búsqueda de los protagonistas por recuperar la contraseña antes de que la cuenta expire en un plazo de tres días, mientras enfrentan obstáculos tecnológicos y situaciones personales.

Te puede interesar Actriz dominicana será la voz de la primera princesa hispana de Disney