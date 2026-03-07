"Scary Movie 6" lanza su primer tráiler y marca el regreso de la icónica saga de parodias

Marlon Wayans vuelve a interpretar a Shorty, mientras Shawn Wayans retoma su papel como Ray. También regresan Anna Faris como Cindy y Regina Hall como Brenda. ( FUENTE EXTERNA )

La popular saga de comedia y terror Scary Movie 6 regresará a la gran pantalla y ya comenzó a generar expectativa entre los fanáticos tras el lanzamiento de su primer tráiler oficial, que adelanta una nueva dosis de parodias sobre el cine de terror contemporáneo.

La película, que retoma el espíritu irreverente que caracterizó a la franquicia desde su debut con Scary Movie en el año 2000, llegará a los cines internacionales el 12 de junio de 2026.

La nueva entrega promete combinar el humor absurdo con referencias a las tendencias actuales de Hollywood, como los reboots, remakes, secuelas y universos cinematográficos.

Uno de los principales atractivos del filme es el regreso de varios de los actores que marcaron las primeras entregas de la saga.

Marlon Wayans vuelve a interpretar a Shorty, mientras Shawn Wayans retoma su papel como Ray. También regresan Anna Faris como Cindy y Regina Hall como Brenda, personajes que se convirtieron en referentes de la franquicia.

El adelanto muestra a los protagonistas enfrentándose nuevamente a situaciones absurdas y peligros exagerados, manteniendo la dinámica cómica que hizo popular a la saga. El eslogan de la película, "The Wayans are back to cancel the Cancel Culture", deja claro que el filme también jugará con temas culturales actuales.

La trama se sitúa 26 años después de los acontecimientos de la historia original. En esta ocasión, los personajes se ven envueltos en una nueva serie de situaciones relacionadas con un misterioso asesino, mientras el guion aprovecha para burlarse de la constante ola de reinicios y secuelas que dominan la industria del cine.

El tráiler también sugiere que la película incluirá referencias a varias producciones recientes del género de terror , así como a la tendencia de anunciar " capítulos finales " que luego dan paso a nuevas continuaciones.

Desde su publicación, el avance ha despertado nostalgia entre los seguidores de la franquicia, que esperan que esta nueva entrega recupere el estilo de humor irreverente que convirtió a la saga en un fenómeno del cine de comedia a inicios de los años 2000.