La película "Sublime Gracia" cierra con ovación la VI Muestra de Cine Cristiano

Félix Di Garbo, director, y Mariela Díaz, productora, de Cabinet Maker Films, junto a las actrices Nathalia Herrera, Barliz Morales, Jheillin Durán y Mercedes Guzmán, elenco principal de "Sublime Gracia" ( SUMINISTRADA )

La proyección de Sublime Gracia a modo de preestreno marcó la clausura de la VI Muestra de Cine Cristiano, organizada por Jesús Villanueva en el Sambil durante una semana de proyecciones.

El filme fue recibido con prolongados aplausos por un público que ponderó su calidad técnica y la fuerza de su mensaje.

La ópera prima de Cabinet Maker Films, productora de los santiagueros Félix Di Garbo, en la dirección, y Mariela Díaz, en la producción, dejó una huella profunda entre los asistentes.

Rodada en 11 días

El director Félix Di Garbo reveló que, debido a un imprevisto, el filme tuvo que rodarse en un tiempo récord de 11 días, con un equipo y recursos limitados pero comprometidos.

"Yo estoy sorprendido por la calidad de la película, sobre todo la fotografía extraordinaria, pero lo más importante es el mensaje", señaló el espectador Domilio Vásquez.

La reacción fue similar en otros asistentes. "Es como si te lo estuviera contando un vecino; se siente tan en la piel que yo hasta lloré", expresó Wanda Díaz.

Inspirada en el profeta Oseas

La película narra la historia de José, un predicador guiado por Dios para redimir la vida de Abril, una mujer cuya historia pondrá su fe a prueba. El drama descansa sobre un elenco integrado por Nathalia Herrera, Barliz Morales, Jheillin Durán y Mercedes Guzmán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/08/whatsapp-image-2026-03-08-at-104904-am-2b212ea3.jpeg Mariela Díaz, productora, y Félix Di Garbo, director, de la película Sublime Gracia

El festival cambia de nombre

A partir del próximo año, el evento pasará a denominarse La Semana del Cine Cristiano, según anunció su fundador. Villanueva destacó el crecimiento del festival en seis años: "Esta vitrina no solo exhibe películas; impulsa talentos, forma creadores y proyecta historias que dialogan con la realidad actual".