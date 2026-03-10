Keanu Reeves es captado en un restaurante de Boca Chica

Keanu Reeves sonríe junto a personas que le reconocieron en el restaurante Boca Marina, frente a la playa. ( FUENTE EXTERNA )

El actor Keanu Reeves fue visto recientemente en Boca Chica, República Dominicana, disfrutando de un momento frente al mar mientras se encuentra en el país participando en el rodaje de la película Shiver.

El actor, conocido mundialmente por sus roles en The Matrix, John Wick y Constantine, fue fotografiado el 9 y 10 de marzo en el restaurante Boca Marina Restaurant & Lounge, ubicado frente a la playa.

Las imágenes, compartidas tanto por el establecimiento como por usuarios en redes sociales, muestran a Reeves sonriente y en actitud relajada junto a sus acompañantes.

"Para nosotros fue un placer recibir al actor Keanu Reeves", indicó el restaurante en su cuenta oficial, donde además se publicaron fotografías y videos de la visita. Los fanáticos presentes aprovecharon la oportunidad para tomarse fotografías y conversar brevemente con el intérprete, destacando su actitud amable y cercana.

La presencia de Reeves en la República Dominicana refleja el creciente interés de la industria cinematográfica internacional en el país. Gracias a su infraestructura para rodajes y los incentivos ofrecidos por la Ley de Cine, la isla se ha consolidado como un destino frecuente para producciones extranjeras.

Además del rodaje, la visita del actor permitió a Reeves conocer la gastronomía local. Platos típicos como el pescado frito, el arroz con habichuelas y el mofongo fueron destacados por algunos asistentes como parte de la experiencia cultural que ofrece el país a los visitantes internacionales.

Reacciones

La aparición del actor generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde los usuarios compartieron imágenes y comentarios sobre el encuentro, subrayando la relevancia de la República Dominicana como destino turístico y cinematográfico.