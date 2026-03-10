Joshua Jackson habla por primera vez de la muerte de James Van Der Beek: “Fue un gran hombre”

Las imágenes de archivo que muestran a los actores Joshua Jackson y James Van Der Beek. ( FUENTE EXTERNA )

El actor canadiense Joshua Jackson habló por primera vez públicamente sobre la muerte de su excompañero de reparto James Van Der Beek, con quien compartió protagonismo en la serie juvenil Dawson’s Creek. Van Der Beek falleció en febrero a los 48 años tras haber sido diagnosticado con cáncer colorrectal.

Durante una entrevista transmitida este 10 de marzo en el programa TODAY, Jackson reflexionó sobre el impacto que tuvo la noticia y destacó el legado personal de su antiguo compañero.

“Creo que la noticia golpea de diferentes maneras”, expresó el actor. “Para mí, ahora que soy padre, la magnitud de esa tragedia para su familia se siente de una forma muy distinta que solo como colega. El proceso de asimilarlo todavía continúa”.

Jackson y Van Der Beek trabajaron juntos en Dawson’s Creek, serie que se emitió entre 1998 y 2003 y que marcó la carrera de ambos intérpretes, además de convertirse en una de las producciones juveniles más influyentes de finales de los años noventa.

“Un buen hombre”

Durante la conversación, Jackson recordó con cariño la etapa en la que compartieron el set y aseguró que fue un período muy importante en sus vidas.

“Compartimos un tiempo increíble, que fue muy formativo para ambos”, señaló. “Sé que los dos recordamos esa época con mucho cariño”.

El actor también destacó la faceta personal de Van Der Beek, a quien describió como un hombre profundamente comprometido con su familia.

Imágenes de archivo de Joshua Jackson yJames Van Der Beek.

“Se convirtió en lo que antes llamábamos simplemente un buen hombre. Un hombre con convicciones, con una fe que le permitió enfrentar lo imposible con dignidad”, afirmó. “Fue un compañero y esposo extraordinario, un padre dedicado, curioso y amable”.

Un llamado a la detección temprana

Van Der Beek reveló en 2024 que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal y, desde entonces, participó en varias iniciativas para promover la detección temprana de la enfermedad.

Entre ellas, grabó un mensaje para recaudar fondos para la organización F Cancer durante una reunión del elenco de Dawson’s Creek a la que no pudo asistir por problemas de salud. También colaboró como portavoz de Guardant Health, empresa que promueve pruebas de detección del cáncer de colon mediante análisis de sangre.

En la entrevista, Jackson explicó que la enfermedad de su antiguo compañero también lo motivó a involucrarse en campañas de concienciación. Actualmente participa en una iniciativa impulsada por la National Hockey League (NHL) y la farmacéutica AstraZeneca para promover los exámenes médicos preventivos contra el cáncer.

“Estoy en esa edad”, comentó el actor, de 47 años. “Como a tantas personas, el cáncer ha tocado a mi familia”.

Jackson subrayó que muchos hombres suelen evitar acudir al médico, lo que puede retrasar diagnósticos importantes.

“A los hombres no nos gusta hablar de esto. No nos gusta ir al médico ni enfrentar estas cosas”, explicó. “Esa actitud de aguantar y seguir adelante puede servir en algunas situaciones, pero en este caso no ayuda”.

De acuerdo con la American Cancer Society, las personas con riesgo promedio de cáncer colorrectal deberían comenzar a realizarse pruebas de detección a partir de los 45 años, mientras que quienes tienen mayor riesgo deben hacerlo incluso antes.

Las declaraciones de Jackson llegan un mes después de la muerte de Van Der Beek, cuya partida generó numerosas reacciones entre colegas y fanáticos de la serie que lo llevó a la fama.

Para muchos seguidores, el actor siempre será recordado como Dawson Leery, protagonista de Dawson’s Creek. Sin embargo, Jackson aseguró que su mayor legado fue el que construyó fuera de la pantalla.

“Fue un hombre que siempre estuvo presente para su familia”, concluyó. “Eso es lo que realmente define quién era”.