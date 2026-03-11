La lujosa bolsa de regalos de los Oscar 2026: qué contiene y cuánto vale el exclusivo obsequio

Qué contiene y cuánto vale la lujosa bolsa de regalos de los Oscar. ( IMAGEN DE ARCHIVO )

Ganar una estatuilla en los Premios Óscar es el mayor reconocimiento en la industria cinematográfica. Sin embargo, incluso quienes no se llevan el galardón reciben un premio extraordinario: la famosa bolsa de regalos conocida como "Everyone Wins", un paquete de lujo reservado para un selecto grupo de nominados y participantes de la ceremonia.

Aunque estos obsequios no forman parte oficial de la premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, se han convertido en una tradición muy comentada en Hollywood. Cada año, las bolsas incluyen experiencias exclusivas, viajes y artículos de lujo cuyo valor supera con facilidad los seis dígitos.

¿Cuánto vale la bolsa de regalos de los Oscar?

Para la edición de 2026, el valor exacto del paquete no ha sido confirmado oficialmente, pero estimaciones basadas en tendencias recientes indican que podría superar los 220,000 dólares.

El valor de estos obsequios ha ido en aumento durante los últimos años:

2021: alrededor de 205,000 dólares

2024: cerca de 180,000 dólares

2025: aproximadamente 217,000 dólares

2026 (estimado): más de 220,000 dólares

Estas cifras convierten la bolsa en uno de los paquetes promocionales más costosos del mundo del entretenimiento.

Qué contiene la bolsa de regalos

Los paquetes incluyen una mezcla de experiencias exclusivas, estadías en destinos de lujo y productos premium. Entre los obsequios destacados de ediciones recientes se encuentran:

Estancia de cuatro noches en el resort JOALI Maldives , valorada en unos 23,000 dólares .

, valorada en unos . Retiros de bienestar en destinos internacionales como Sri Lanka.

Hospedajes en el exclusivo Hotel Cotton House Barcelona.

Un kit de genealogía de AncestryDNA con experiencia VIP valorada en 25,000 dólares.

Tratamientos estéticos y de contorno corporal con especialistas en EE. UU.

y de contorno corporal con especialistas en EE. UU. Productos de lujo , desde artículos de bienestar hasta accesorios de diseño para mascotas.

, desde artículos de bienestar hasta accesorios de diseño para mascotas. Experiencias privadas como espectáculos de magia personalizados o servicios exclusivos.

como espectáculos de magia personalizados o servicios exclusivos. Vales transferibles para asistencia ante desastres de la empresa Bright Harbor.

Quiénes reciben estas exclusivas bolsas

No todos los asistentes a la gala reciben el paquete. Cada año, las bolsas se entregan a un grupo muy reducido de alrededor de 25 personas, que incluye:

El presentador de la ceremonia

Los nominados a Mejor Actor

a Mejor Actriz

Actor de Reparto

Actriz de Reparto

Mejor Director

Los obsequios no se entregan durante la alfombra roja ni en el teatro donde se celebra la gala, el Dolby Theatre de Los Ángeles. En cambio, se envían de forma discreta a las residencias o suites de hotel de los invitados durante los días previos a la ceremonia.

Las bolsas son organizadas desde 1999 por la agencia Distinctive Assets, fundada por Lash Fary, quien creó el concepto "Everyone Wins" para destacar que, incluso sin ganar la estatuilla, los nominados reciben un reconocimiento especial.

Las marcas interesadas en formar parte de este exclusivo paquete deben pagar tarifas que inician cerca de los 4,000 dólares solo para incluir sus productos o experiencias.

Más allá de su lujo, estas bolsas representan una poderosa estrategia de posicionamiento de marca en la industria del entretenimiento. Con valores que superan los 200,000 dólares, se han convertido en uno de los símbolos más curiosos y comentados alrededor de los Premios Óscar.