Detalles de "Shiver", la película que Keanu Reeves está filmando en la República Dominicana

La producción en la que actúa Keanu Reeves está dirigida por Tim Miller y cuenta con la participación del actor y cineasta Jonah Hill, a quien vemos en la imagen junto al actor. ( ARCHIVO / FUENTE EXTERNA )

El actor Keanu Reeves se encuentra en República Dominicana participando en el rodaje de la película de ciencia ficción "Shiver", un proyecto que se filma en varias locaciones del país desde 2026.

La producción está dirigida por Tim Miller y cuenta con la participación del actor y cineasta Jonah Hill. La historia sigue a un contrabandista que acepta un trabajo mientras enfrenta distintos peligros, entre ellos piratas, tiburones y una serie de eventos que se repiten dentro de un bucle temporal.

Durante su estancia en el país, Reeves fue visto los días 9 y 10 de marzo en el Boca Marina Restaurant & Lounge. Fotografías compartidas en redes sociales por el establecimiento y por visitantes muestran al actor junto a otras personas mientras se encontraba en el lugar.

Reeves es conocido por su participación en producciones como The Matrix, John Wick y Constantine.

RD atractiva para el cine internacional

El rodaje de "Shiver" forma parte de una serie de producciones internacionales que han elegido a República Dominicana como escenario para filmaciones en los últimos años.

