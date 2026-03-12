La vida, obra y trayectoria musical de la merenguera dominicana Milly Quezada llegará a la pantalla grande con la película Milly, Reina del Merengue, un largometraje inspirado en la historia de la intérprete de éxitos como Volvió Juanita y Solo contigo.

La producción tiene previsto su estreno en todos los cines del país el próximo 16 de abril y presenta un recorrido por los momentos que marcaron los inicios de la artista, considerada una de las figuras más influyentes del merengue.

La película tiene una duración de 118 minutos y está protagonizada por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr. El proyecto cuenta con la dirección, guion y producción de Leticia Tonos Paniagua, mientras que la propia Milly Quezada participa como productora ejecutiva.

La cantante dominicana, ganadora de un Latin Grammy y reconocida por The Latin Recording Academy con el Premio a la Excelencia Musical, ha sido una de las principales embajadoras del merengue a nivel internacional.

La historia de Milly Quezada

La historia narra cómo, tras verse obligada a emigrar a Estados Unidos a temprana edad en medio de la agitación política en la República Dominicana, llega al barrio de Washington Heights en Nueva York durante la década de 1970, en un momento de gran efervescencia de la música latina.

En ese contexto comienza un proceso personal y artístico que la llevará a encontrar su propia voz dentro del merengue.

"Además del béisbol, la música es la huella digital por la que se nos reconoce mundialmente, y Milly es su gran embajadora. Queremos aprovechar ese atractivo no solo cultural, sino también comercial, a través de una propuesta atrevida dentro de nuestro cine como lo es el género musical", expresó la directora Leticia Tonos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/milly-la-reina-del-merengue-still-1-1400a173.jpg Sandy Hernández, quien interpreta a Milly Quezada, junto a Juan Carlos Pichardo Jr., quien da vida a su fenecido esposo Rafael Vázquez en la película Milly, Reina del Merengue.

La realizadora agregó que el público podrá disfrutar de una historia llena de música y emociones. "Prepárense para reír, bailar y emocionarse", señaló.

Elenco y producción

El elenco de la película también incluye a Jalsen Santana, Nicole Padrón, Raidher Díaz, Carasaf Sánchez, Raymond Moreta, Cindy Galán, Gracielina Olivero, Marisabel Marte, Braulio Castillo, Pavel Núñez, Jandy Ventura , Ramón Tolentino y DJ Topo.

La producción ejecutiva está a cargo de Rose Marie Vega, Leslie V. Cohen, Daysi Cruz Cid, Annabelle Mullen y Frankie Cueto.

La historia

La historia está guiada por algunas de las canciones más conocidas del repertorio de Milly Quezada y recrea el ambiente cultural del Nueva York de las décadas de 1970 y 1980, escenario donde la artista dio sus primeros pasos en la música.

La película es una coproducción entre Línea Espiral, de República Dominicana, y las compañías Belle Films y Reaktor, de Puerto Rico.

Antes de su estreno comercial, Milly, Reina del Merengue fue la película de apertura del Festival de Cine Global de Santo Domingo en su edición número 18. También formó parte de la selección oficial del Miami Film Festival y del Festival Internacional de Cine de Panamá, donde tendrá la función de clausura.