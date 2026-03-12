"La herencia de los Ramírez" abre una cartelera con acción, fantasía y cine de autor

"La Herencia de los Ramírez" llega a los cines del país entre estrenos que abarcan thrillers de acción, historias bíblicas animadas y otros géneros cinematográficos. ( ELEGIDO COMICS/HIPERMERCADOS ZAGLUL )

La cartelera de esta semana reúne una selección variada de estrenos que combinan producción local e internacional. Entre comedias de humor ácido, relatos de supervivencia, animación familiar y cine de autor reconocido en festivales, las salas ofrecen opciones para públicos con gustos muy distintos.

A estas propuestas se suman historias de terror, dramas con trasfondo político y una conocida saga romántica fantástica que regresa a la pantalla grande. El resultado es una programación diversa donde conviven grandes producciones comerciales, cine independiente y proyectos que invitan a reflexionar.

La herencia de los Ramírez

La posibilidad de una fortuna inesperada desencadena una historia tan absurda como reveladora. Un humilde chofer de autobús descubre que podría ser heredero de una millonaria herencia junto a todos los Ramírez del país.

Reminders of him

En este drama emocional una mujer intenta reconstruir su vida tras salir de prisión y busca acercarse nuevamente a su hija, enfrentándose al rechazo de quienes la rodean. Solo el dueño de un bar parece dispuesto a escucharla.

Shelter

El aislamiento de una remota isla escocesa se convierte en escenario de una peligrosa persecución cuando un hombre rescata a una niña durante una tormenta. Jason Statham protagoniza este thriller dirigido por Ric Roman Waugh.

Strangers: Chapter 3

La amenaza de atacantes enmascarados regresa y los supervivientes de ataques anteriores intentan escapar de un pueblo marcado por la violencia, pero la presencia constante del peligro complica cualquier posibilidad de huida.

David

La historia bíblica del joven pastor que desafía a un gigante inspira esta producción animada dirigida al público familiar. Aquí el pequeño David descubre que el verdadero liderazgo nace de la fe, el valor y la confianza en uno mismo.

It was just an accident

En este intenso drama vemos cómo un encuentro inesperado desata un dilema moral entre un grupo de antiguos prisioneros políticos. Creyendo haber encontrado a su torturador, ellos lo secuestran para confirmar su identidad.

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2

Tras el nacimiento de Renesmee, los vampiros reúnen aliados para evitar que los Volturi ataquen y acaben con ellos. Bella, ahora convertida en vampira, debe aprender a controlar sus nuevos poderes antes de la batalla decisiva.