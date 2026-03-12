Arranca hoy "Fusón" con Carlos Mario Echenique

Carlos Mario durante una de sus presentaciones en Lungomare.

El pianista, compositor y productor dominicano Carlos Mario Echenique iniciará hoy la temporada Fusón 2026, una serie de conciertos que apuesta por la fusión del jazz con ritmos caribeños y latinoamericanos, y reunirá a músicos dominicanos e internacionales en un mismo escenario.

La apertura de esta propuesta musical será este jueves, a las 9:00 de la noche, en Lugomare Bar and Lounge, con la participación especial del músico dominicano Omar Payano, quien se presentará junto a su agrupación Fusón Full Band.

Como parte del programa artístico también actuará el grupo invitado liderado por Joachim Melo, en una velada que reunirá a intérpretes de la escena instrumental y de fusión.

Trayectoria y aportes de Carlos Mario Echenique al jazz dominicano

La temporada Fusón es una iniciativa impulsada por Echenique con el propósito de crear un espacio para la música instrumental contemporánea, la improvisación y el encuentro entre diferentes corrientes musicales.

Echenique es una de las figuras activas dentro del circuito del jazz dominicano . Pianista, compositor, arreglista y productor musical, ha desarrollado una carrera marcada por la experimentación sonora y la integración de diferentes géneros.

es una de las figuras activas dentro del circuito del . Pianista, compositor, arreglista y musical, ha desarrollado una carrera marcada por la y la integración de diferentes géneros. El pianista también fue uno de los fundadores de la agrupación La Familia André, proyecto musical que lideró el hoy fenecido Fernando Echavarría, junto a otros músicos e intérpretes.