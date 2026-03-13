Pretzels con oro y un acuerdo prenupcial: los regalos más curiosos para los nominados a los Óscar

Detalle de algunos de los obsequios incluidos en la bolsa de regalos para nominados al Óscar 2026, preparada por la empresa Distinctive Assets y valorada en más de 320,000 dólares. ( FUENTE EXTERNA )

A pocos días de la gala de los Premios Óscar, 25 de los nominados en las categorías principales recibirán una exclusiva bolsa de obsequios valorada en más de 320,000 dólares. El paquete, conocido como Everyone Wins Nominee Gift Bag, reúne decenas de productos y experiencias que van desde artículos de lujo hasta regalos poco habituales.

La iniciativa es organizada por la empresa Distinctive Assets y fue creada por el empresario Lash Fary, quien desde hace más de dos décadas conecta a marcas con celebridades a través de este tipo de obsequios.

Entre los regalos más llamativos figuran cinco viajes internacionales. Los nominados podrán elegir, por ejemplo, una estancia en una villa de lujo en Costa Rica, una escapada a Ibiza o un retiro en Sri Lanka.

También destaca un viaje a una villa en el Ártico finlandés para observar auroras boreales con chef privado y guía especializado.

El apartado de tratamientos estéticos también sobresale en la lista. Incluye una lipoescultura en una clínica de Florida, un crédito de 25,000 dólares para procedimientos con un cirujano plástico de Manhattan y tratamientos faciales de rejuvenecimiento, además de servicios dentales en una clínica de Beverly Hills.

Entre los obsequios más inusuales se encuentra una sesión legal con un abogado matrimonial que incluye la redacción de un acuerdo prenupcial válido en todo Estados Unidos. A esto se suman productos de belleza, suplementos, dispositivos de cuidado personal e incluso un cabezal de ducha de alta gama.

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La bolsa también integra artículos de consumo más curiosos, como pretzels cubiertos con chocolate negro y cristales de oro comestible, bebidas funcionales, sirope de arce canadiense y productos promocionales de la cadena mexicana Farmacias Similares , representada por su conocido personaje, el Doctor Simi .

, representada por su conocido personaje, el . Aunque los obsequios no forman parte oficial de los premios organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, la bolsa se ha convertido en una tradición paralela de la temporada, pensada como un gesto para los nominados que, al final de la noche, podrían no llevarse la estatuilla.