Cineasta dominicana Paula Cury dedica a su madre el estreno del documental "Niñas escarlata"

Paula Cury dedicó a la memoria de su madre, la fallecida presentadora dominicana Aracelis Melo, el estreno mundial de "Niñas escarlatas". ( FUENTE EXTERNA )

La cineasta dominicana Paula Cury dedicó a la memoria de su madre, la fallecida presentadora dominicana Aracelis Melo, el estreno mundial de su documental Niñas escarlata, que debuta este 12 de marzo en Dinamarca dentro de la competencia de Derechos Humanos del Festival Internacional de Cine Documental de Copenhague (CPH:DOX).

Fundado en 2003, CPH:DOX es uno de los festivales de cine documental con mayor proyección internacional y figura entre los certámenes que pueden otorgar premios con calificación para los Oscar en la categoría de documental.

La fecha del estreno coincide con el cumpleaños de Melo , presentadora destacada en la década de los 80, y fallecida en el año 2010, una coincidencia que Cury describió como una " sincronía de la vida ", ya que no fue una fecha que ella solicitara para la proyección.

Cury perdió a su madre cuando tenía 14 años, una experiencia que, según ha explicado, marcó profundamente su vida y su trabajo creativo. La cineasta señala que esa etapa de su adolescencia influyó en su interés por abordar temas sociales complejos como el embarazo adolescente, el aborto y la autonomía reproductiva de las mujeres.

Con Niñas escarlata, la directora busca abrir una conversación sobre estas realidades desde una perspectiva humana y social, resaltando la importancia de que la maternidad sea una decisión libre y deseada.

El documental inicia así su recorrido internacional con su estreno en Europa, participando en la sección competitiva dedicada a producciones que abordan temas de derechos humanos.

La siguiente proyección europea será el estreno suizo en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Ginebra. En 2023, el proyecto participó en ese mismo evento dentro del programa Impact Days, cuando aún se encontraba en etapa de desarrollo, y resultó ganador del premio Docs Up Fund.

El estreno norteamericano está previsto para el 16 de marzo en South by Southwest, celebrado anualmente en Austin, Texas. El festival es reconocido por su programación de cine, televisión y proyectos inmersivos.

¿Quién era Aracelis Melo?

Aracelis Melo fue una productora, conocida por Noticiario CDN (1998), Noticiario NTV (1995) y Radio TV (1986).

En la década de los años 80 se destacó en la televisión junto a Domingo Bautista en el programa "Radio TV" que se producía por Telecentro. Aracelis Melo estaba casada con Juttin Cury hijo junto al que procreó dos hijos, Jottincito y Paula, hoy cineasta.

El destacado presentador compartió una fotografía de su colega en 2023 en la que destacó su talento e influencia. "Aracelis Melo, en los inicios de una carrera comunicacional que revolucionó la TV Dominicana en el año 1986, abrió las puertas a una nueva generación que hoy hace historia. La imagen corresponden al programa Radio TV del canal 13 La gran sensación".

Murió el 20 de septiembre de 2010 en Nueva York, EE. UU. a consecuencia de complicaciones ocasionadas por un cáncer de mama.