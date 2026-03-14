Ganadoras del Óscar a la mejor película de los últimos 20 años

Cillian Murphy en "Oppenheimer" (2023), una de las producciónes que ha ganado el galardón a Mejor película en los Premios Óscar en las últimas décadas. ( MELINDA SUE GORDON/UNIVERSAL PIC/MELINDA SUE GORDON )

De cara a la 98ª edición de los Premios de la Academia este domingo en Hollywood, a continuación una lista con las ganadoras del Óscar a mejor película en los últimos 20 años.

Este año diez películas compiten por el máximo galardón de la noche: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supremo", "Una batalla tras otra", "El agente secreto", "Valor sentimental", "Pecadores" y "Sueños de trenes".

Los ganadores

2025 - "Anora"

2024 - "Oppenheimer"

2023 - "Todo en todas partes al mismo tiempo"

2022 - "CODA"

2021 - "Nomadland"

2020 - "Parásitos"

2019 - "Green Book. Una amistad sin fronteras"

2018 - "La forma del agua"

2017 - "Luz de luna"

2016 - "En primera plana"

2015 - "Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)"

2014 - "12 años de esclavitud"

2013 - "Argo"

2012 - "El artista"

2011 - "El discurso del rey"

2010 - "Zona de miedo"

2009 - "Quisiera ser millonario"

2008 - "Sin lugar para los débiles"

2007 - "Los infiltrados"

2006 - "Alto impacto"