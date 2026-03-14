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Premios Óscar
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Ganadoras del Óscar a la mejor película de los últimos 20 años

Esta lista de ganadores contiene una variada selección de producciones cinematográficas

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    Ganadoras del Óscar a la mejor película de los últimos 20 años
    Cillian Murphy en "Oppenheimer" (2023), una de las producciónes que ha ganado el galardón a Mejor película en los Premios Óscar en las últimas décadas. (MELINDA SUE GORDON/UNIVERSAL PIC/MELINDA SUE GORDON)

    De cara a la 98ª edición de los Premios de la Academia este domingo en Hollywood, a continuación una lista con las ganadoras del Óscar a mejor película en los últimos 20 años.

    Este año diez películas compiten por el máximo galardón de la noche: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supremo", "Una batalla tras otra", "El agente secreto", "Valor sentimental", "Pecadores" y "Sueños de trenes".

    Los ganadores

    • 2025 - "Anora"
    • 2024 - "Oppenheimer"
    • 2023 - "Todo en todas partes al mismo tiempo"
    • 2022 - "CODA"
    • 2021 - "Nomadland"
    • 2020 - "Parásitos"
    • 2019 - "Green Book. Una amistad sin fronteras"
    • 2018 - "La forma del agua"
    • 2017 - "Luz de luna"
    • 2016 - "En primera plana"
    • 2015 - "Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)"
    • 2014 - "12 años de esclavitud"
    • 2013 - "Argo"
    • 2012 - "El artista"
    • 2011 - "El discurso del rey"
    • 2010 - "Zona de miedo"
    • 2009 - "Quisiera ser millonario"
    • 2008 - "Sin lugar para los débiles"
    • 2007 - "Los infiltrados"
    • 2006 - "Alto impacto"
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