Ganadoras del Óscar a la mejor película de los últimos 20 años
Esta lista de ganadores contiene una variada selección de producciones cinematográficas
De cara a la 98ª edición de los Premios de la Academia este domingo en Hollywood, a continuación una lista con las ganadoras del Óscar a mejor película en los últimos 20 años.
Este año diez películas compiten por el máximo galardón de la noche: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supremo", "Una batalla tras otra", "El agente secreto", "Valor sentimental", "Pecadores" y "Sueños de trenes".
Los ganadores
- 2025 - "Anora"
- 2024 - "Oppenheimer"
- 2023 - "Todo en todas partes al mismo tiempo"
- 2022 - "CODA"
- 2021 - "Nomadland"
- 2020 - "Parásitos"
- 2019 - "Green Book. Una amistad sin fronteras"
- 2018 - "La forma del agua"
- 2017 - "Luz de luna"
- 2016 - "En primera plana"
- 2015 - "Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)"
- 2014 - "12 años de esclavitud"
- 2013 - "Argo"
- 2012 - "El artista"
- 2011 - "El discurso del rey"
- 2010 - "Zona de miedo"
- 2009 - "Quisiera ser millonario"
- 2008 - "Sin lugar para los débiles"
- 2007 - "Los infiltrados"
- 2006 - "Alto impacto"