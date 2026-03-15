Comienza la 98ª gala de los Óscar en Hollywood

LOS ÁNGELES (Estados Unidos), 16/03/2026.- Conan O'Brien presenta la 98ª ceremonia anual de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre, en Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de marzo de 2026. ( EFE )

La gala de los Óscar comenzó el domingo en Hollywood con un "sketch" del presentador Conan O'Brien, quien hizo un recorrido por varias de las películas nominadas caracterizado como la tía Gladys, la villana de "La hora de la desaparición".

O'Brien, con el macabro maquillaje de payaso del personaje, hizo de todo, desde aparentar hablar noruego en una escena de "Valor sentimental" hasta aparecer animado en "Las guerreras k-pop".

"Pecadores", el horror vampírico de Ryan Coogler, y "Una batalla tras otra", la comedia dramática de Paul Thomas Anderson, llegan como favoritas a esta velada que premiará lo mejor del cine.