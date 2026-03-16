Hallan muerta a la actriz Judy Pace: "falleció pacíficamente mientras dormía"

La actriz y modelo estadounidense Judy Pace falleció a los 83 años, según han confirmado sus propias hijas, la abogada Shawn Pace Mitchell y la actriz Julia Pace Mitchell.

Fue a través de un portavoz que se informó que la mujer "falleció pacíficamente mientras dormía" el pasado 11 de marzo, esto mientras se encontraba de visita con sus familiares en Marina Del Rey, California. De momento no se ha especificado cuáles son los motivos del fallecimiento de la actriz.

La actriz Judy Pace nació en la ciudad de Los Ángeles en el año 1942, iniciando su recorrido en el mundo de la farándula como modelo, pasando a la historia como la participante más joven de la gira de la Ebony Fashion Fair de 1961-1962.

En el año de 1963 que hizo su debut en el mundo del cine con la película 13 Frightened Girls, donde personificó a una adolescente liberiana, papel que impulsó su carrera y la llevó a convertirse en la primera actriz afrodescendiente que tuvo un contrato con los estudios Columbia.

Posteriormente protagonizó la serie Peyton Place, donde dio vida al personaje de Vickie Fletcher durante los años de 1968 y 1969, mientras que al año siguiente de su participación se consagró con el premio NAACP Image Award a la Mejor Actriz en una Serie Dramática por su trabajo como Pat Walters en The Young Lawyers (1969-1971).

Pero fue en el año de 1971 que formó parte de la película para televisión Brian's Song, dando vida a la esposa de la leyenda del fútbol Gale Sayers, junto con la actuación de James Caan, la cual fue vista por 55 millones de personas.

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En otros proyectos de los que formó parte para cine y televisión se encuentran: The Fortune Cookie (1966), Three in the Attic (1968), The Thomas Crown Affair (1968), Cotton Comes to Harlem (1970), Frogs (1972) y Cool Breeze (1972).