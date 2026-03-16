Hallan muerto en prisión al actor británico John Alford
Conocido por por sus papeles en las series Grange Hill y London's Burning; cumplía una condena de ocho años y medio por delitos sexuales contra dos menores
El actor británico John Alford fue encontrado muerto el 13 de marzo de 2026 en la prisión HMP Bure, ubicada en Norfolk, según confirmó el Servicio Penitenciario del Reino Unido.
Alford, cuyo nombre legal era John Shannon, cumplía una condena de ocho años y medio por delitos sexuales contra dos menores. Había sido declarado culpable en septiembre de 2025 por hechos ocurridos en abril de 2022 en una vivienda en Hoddesdon, Hertfordshire.
Un portavoz del sistema penitenciario informó que, como ocurre en todos los fallecimientos bajo custodia, el caso será investigado por el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional para determinar las circunstancias de la muerte.
De acuerdo con declaraciones publicadas por el diario The Mirror, un amigo cercano del actor afirmó que horas antes de su fallecimiento Alford había realizado una apuesta a través de un familiar y que esta resultó ganadora.
Nacido en Holloway, al norte de Londres, Alford alcanzó notoriedad en la televisión británica en la década de 1980 y 1990. Fue conocido por sus papeles en las series Grange Hill y London's Burning, donde interpretó al personaje Billy Ray.
- En 1999 también enfrentó problemas legales tras ser acusado de suministrar drogas a un periodista encubierto del tabloide News of the World, situación que provocó su salida del elenco de London's Burning.
- Su carrera en televisión comenzó en la infancia con participaciones en producciones de ITV Channel Television, antes de alcanzar popularidad en el drama juvenil Grange Hill.