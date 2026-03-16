Samara Weaving y Kathryn Newton participan en el juego mortal de "Ready or Not 2: Here I Come"

Samara Weaving y Kathryn Newton interpretan hermanas que luchan por sobrevivir en "Ready or Not 2: Here I Come". ( PIEF WEYMAN/SEARCHLIGHT PICTURES - © 2026 SEARCHLIGHT PICTURES )

El universo caótico, violento y sorprendentemente divertido de "Ready or Not" regresa con una nueva entrega que promete elevar la apuesta.

"Ready or Not 2: Here I Come", dirigida nuevamente por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, reúne a Samara Weaving con un nuevo elenco encabezado por Kathryn Newton para expandir la historia de Grace MacCaullay, la única sobreviviente del brutal juego mortal que marcó la primera película.

Estrenada en el Festival South by Southwest en marzo de 2026, esta secuela continúa explorando la mezcla de comedia negra, horror y acción que convirtió a la película original de 2019 en un título de culto.

En esta ocasión, la historia se expande hacia una conspiración mucho mayor, en la que poderosas familias compiten por mantener su dominio mientras Grace intenta sobrevivir una vez más.

Un regreso inesperado al mundo de "Ready or Not"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/ron202637v3-new-h-2026-745b727e.jpg Samara Weaving y Kathryn Newton en 'Ready or Not 2: Here I Come.' (FUENTE EXTERNA)

Para Samara Weaving, volver al personaje que la convirtió en una de las nuevas figuras del terror contemporáneo no era algo que esperaba cuando terminó la primera película. La actriz explicó que el éxito del filme original fue una sorpresa incluso para quienes lo realizaron.

"Realmente no esperaba que hiciéramos una segunda parte. Cuando hicimos la primera no sabíamos qué estábamos haciendo. Todos nos lo pasábamos genial, pero no sabíamos cómo reaccionaría el público", recordó Weaving al hablar del origen de esta secuela.

El entusiasmo del público fue precisamente lo que abrió la puerta a una continuación, aunque el equipo creativo decidió tomarse su tiempo para encontrar la historia adecuada. Según la actriz, el objetivo era ampliar el universo sin perder la esencia del personaje principal.

"Nos aseguramos de esperar hasta que la historia que queríamos contar fuera la adecuada y expandiera el mundo de la película. Grace sigue siendo una persona normal y un poco excéntrica, no se convierte de repente en una superheroína", explicó.

En la nueva entrega, la protagonista descubre que sobrevivir al juego mortal de la familia Le Domas no fue el final del horror. Ahora otras familias poderosas entran en escena, obligándola a participar en un nuevo juego que podría decidir el destino de quienes controlan el poder detrás de las sombras.

Faith, la hermana que cambia el juego

Uno de los elementos más importantes de la secuela es la introducción de Faith MacCaullay, interpretada por Kathryn Newton. La actriz describe a su personaje como una figura complicada que añade nuevas tensiones a la historia.

"Faith es un poco problemática. Quiere ser salvada, pero su hermana también necesita ser salvada y al final tienen que salvarse a sí mismas", comentó Newton.

La relación entre las dos hermanas es central en el desarrollo de la película. Mientras Grace ha sobrevivido a experiencias extremas, Faith entra en este mundo sin comprender del todo el peligro que la rodea.

Newton también reconoce que su propio carácter influyó en el personaje. "Faith soy yo, por si no lo han notado. Fue escrito para mí, lo cual tiene sus pros y sus contras", dijo entre risas.

La actriz destacó que las escenas junto a Weaving fueron algunas de sus favoritas durante el rodaje. La química entre ambas es clave para el tono de la película, que combina momentos de tensión con humor oscuro.

"Me encanta Faith y Grace juntas. Específicamente esas escenas son mis favoritas", aseguró.

Un equipo creativo que apuesta por la colaboración

Tanto Weaving como Newton coincidieron en que trabajar con los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett fue uno de los aspectos más gratificantes del proyecto. Los cineastas, conocidos por su enfoque colaborativo, fomentan un ambiente creativo donde las ideas de los actores son bienvenidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/ron202160v2-1-new-h-2026-24bd1c44.jpg Los directores Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett en el set de Ready or Not 2: Here I Come. (FUENTE EXTERNA)

"Son los mejores. Son muy colaborativos y amables. De verdad creen que la mejor idea gana", afirmó Weaving.

Para Newton, ese enfoque se traduce en interpretaciones más libres y arriesgadas.

"Cuando trabajas con alguien que te motiva así, puedes superarte y probar cosas nuevas. Me inspiraron a intentar cosas diferentes y eso es gracias a ellos", explicó.

La actriz también destacó la energía del equipo durante el rodaje, que incluía incluso un peculiar ritual musical entre los miembros del reparto y los directores.

"Todavía tenemos nuestro chat grupal y cada mañana alguien mandaba una canción camino al set. Había una energía especial en el ambiente", contó.

Según ambas actrices, ese ambiente relajado y creativo se refleja directamente en la pantalla, donde los personajes mantienen un tono auténtico y lejos de los clichés habituales del género.

Acción, caos y una producción más grande

Si algo caracteriza a la saga Ready or Not es su combinación de horror y espectáculo. La secuela eleva esa fórmula con secuencias de acción más ambiciosas y escenas que empujan a los personajes al límite.

Para Samara Weaving, el rodaje tuvo un desafío adicional: una lesión grave justo antes de comenzar la filmación.

"Un mes antes de empezar a rodar básicamente me rompí la espalda y no podía caminar", recordó la actriz.

La situación generó preocupación sobre si podría participar plenamente en las escenas físicas del filme. Sin embargo, la recuperación llegó justo a tiempo.

"Dos días antes de empezar a rodar mi cuerpo simplemente reaccionó y la inflamación bajó. De repente pude volver a caminar y terminé haciendo todas las escenas de acción", explicó.

Newton, por su parte, confesó que no esperaba la intensidad del proyecto cuando aceptó el papel.

"Pensé que era una comedia, algo más ligero, pero cuando llegué y me pusieron sangre en la prueba de cámara entendí que era otra cosa completamente diferente", dijo.

La actriz añadió que el proceso de filmación resultó mucho más exigente de lo que parecía al leer el guion.

"La lees y piensas que será fácil, pero media página puede convertirse en tres días de acrobacias", comentó.

Una secuela que amplía el universo del terror

Además de Weaving y Newton, el reparto incluye nombres como Sarah Michelle Gellar, Elijah Wood y David Cronenberg, lo que refuerza el atractivo para los seguidores del género.

Newton considera que la participación de figuras reconocidas del terror tiene un significado especial para los fanáticos.

"Creo que es icónico tener a Samara Weaving y Sarah Michelle Gellar en una película. Es un guiño para toda la comunidad del terror", afirmó.

Con un tono que mezcla violencia estilizada, humor negro y crítica social," Ready or Not 2: Here I Come" busca continuar el legado de su predecesora mientras expande la historia hacia una escala mayor.

Para sus protagonistas, sin embargo, el elemento más importante sigue siendo la dinámica entre los personajes y el espíritu irreverente que caracteriza a la saga.

Y si algo queda claro tras escuchar a Weaving y Newton, es que, incluso en medio de conspiraciones, sangre y juegos mortales, el verdadero motor de la película sigue siendo la diversión de llevar el terror un paso más allá.

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