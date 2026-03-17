Teyana Taylor defiende su reacción tras no ganar el Óscar: "No todos saben perder"

Teyana Taylor posa en la alfombra roja de los Premios Óscar 2026. ( EFE )

La actriz Teyana Taylor respondió a las críticas recibidas en redes sociales tras su reacción durante la ceremonia de los premios Oscar, donde estaba nominada como Mejor Actriz de Reparto.

Taylor competía por su papel en One Battle After Another, producción que fue una de las más premiadas de la noche. El galardón en su categoría fue otorgado a Amy Madigan por su actuación en Weapons.

Durante la ceremonia, Taylor se mostró expresiva tanto al celebrar los triunfos de sus colegas como al reaccionar a los principales premios de la noche, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Actor. Algunos usuarios en redes sociales cuestionaron su comportamiento, calificándolo de exagerado.

Ante estos comentarios, la actriz publicó un mensaje en el que defendió su actitud y destacó la importancia de reconocer los logros ajenos.

"El mundo está lleno de tanta miseria que los corazones afligidos olvidan el rostro de la felicidad", escribió. También agregó que muchas personas no están acostumbradas a ver muestras de deportividad, y subrayó que tanto ganar como perder requieren actitud y respeto.

lol at Teyana Taylor almost tackling Paul Thomas Anderson and Nicole Kidman after One Battle After Another won Best Picture at the Oscars pic.twitter.com/IPu6WBE0uH — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 16, 2026

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La categoría de Mejor Actriz de Reparto fue una de las más disputadas de la noche. Taylor había obtenido previamente el premio en los Globos de Oro , mientras que Madigan había sido reconocida en los Critics Choice Awards y en los SAG Awards.

de Reparto fue una de las más disputadas de la noche. había obtenido previamente el premio en los , mientras que Madigan había sido reconocida en los Critics Choice Awards y en los SAG Awards. Con su victoria, Amy Madigan se convirtió en una de las actrices de mayor edad en ganar en esta categoría, en un reconocimiento que llega décadas después de su primera nominación.