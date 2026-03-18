Nelfa Núñez,Omega, El Chaval y Carlos Sánchez se coronan en los Premios Soberano 2026
La música popular, el humor y la televisión dominicana tienen nuevos campeones en la gala del 41 aniversario de Acroarte
Los Premios Soberano 2026 entregaron esta noche cuatro de sus galardones más esperados. El humorista Carlos Sánchez, la animadora Nelfa Núñez, el merenguero urbano Omega y El Chaval de la Bachata se alzaron con las estatuillas en sus respectivas categorías durante la gala celebrada en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.
Carlos Sánchez, quien ya había recibido su premio en la alfombra roja antes del inicio oficial de la ceremonia, se impuso en Stand Up Comedy sobre Orlando Toribio "El Pió", Ariel Santana y Noel Ventura.
Nelfa Núñez se coronó como Animadora de Televisión del año, categoría en la que competía con Jhoel López, Julio Clemente, Albert Mena y Melissa Santos.
Del premio
- En el renglón popular, Omega se llevó el Soberano como Merenguero Urbano, mientras que El Chaval de la Bachata fue reconocido como Bachatero del año, superando a Anthony Santos, Raulín Rodríguez, Zacarías Ferreira y Frank Reyes.
- Los Premios Soberano, organizados por Acroarte, celebran esta noche su 41 aniversario con la conducción oficial de Georgina Duluc e Irving Alberti.
- La ceremonia que celebra el arte y la cultura se transmite por Color Visión.