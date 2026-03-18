Nelfa Núñez,Omega, El Chaval y Carlos Sánchez se coronan en los Premios Soberano 2026

Nelfa Núñez celebra junto a su padre su Soberano como Animadora de Televisión del año en la gala de Premios Soberano 2026. ( SUMINISTRADA )

Los Premios Soberano 2026 entregaron esta noche cuatro de sus galardones más esperados. El humorista Carlos Sánchez, la animadora Nelfa Núñez, el merenguero urbano Omega y El Chaval de la Bachata se alzaron con las estatuillas en sus respectivas categorías durante la gala celebrada en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Carlos Sánchez, quien ya había recibido su premio en la alfombra roja antes del inicio oficial de la ceremonia, se impuso en Stand Up Comedy sobre Orlando Toribio "El Pió", Ariel Santana y Noel Ventura.

Nelfa Núñez se coronó como Animadora de Televisión del año, categoría en la que competía con Jhoel López, Julio Clemente, Albert Mena y Melissa Santos.

Del premio

En el renglón popular, Omega se llevó el Soberano como Merenguero Urbano, mientras que El Chaval de la Bachata fue reconocido como Bachatero del año , superando a Anthony Santos , Raulín Rodríguez , Zacarías Ferreira y Frank Reye s .

se llevó el Soberano como Merenguero Urbano, mientras que fue reconocido como , superando a , , Zacarías Ferreira y Frank Reye . Los Premios Soberano, organizados por Acroarte , celebran esta noche su 41 aniversario con la conducción oficial de Georgina Duluc e Irving Alberti .

, celebran esta noche su con la conducción oficial de e . La ceremonia que celebra el arte y la cultura se transmite por Color Visión.