"Project Hail Mary" lidera una cartelera marcada por ciencia ficción, suspenso y horror

Los estrenos de la semana incuyen "Project Hail Mary", una misión espacial desesperada protagonizada por Ryan Gosling. ( JONATHAN OLLEY - © 2025 AMAZON CONTENT SERVICES LLC. )

Los estrenos de esta semana apuestan por el espectáculo y la tensión narrativa. Desde historias de ciencia ficción que exploran el destino del planeta hasta thrillers de supervivencia y terror con humor negro, la cartelera ofrece propuestas pensadas para mantener al público al borde del asiento.

Las nuevas películas combinan grandes producciones internacionales con historias de ritmo vertiginoso y escenarios poco convencionales. Viajes espaciales, conspiraciones entre élites poderosas y situaciones límite en el cielo conforman una programación diversa que mezcla acción, suspenso y entretenimiento.

Project Hail Mary

Historia de una desesperada misión espacial que se convierte en la última esperanza para salvar a la Tierra. Ryan Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias que despierta solo en una nave a años luz de su hogar sin recordar cómo llegó allí.

A medida que recupera la memoria descubre que debe resolver el misterio de una sustancia que extinguirá el sol.

Ready or Not 2: Here I Come

Sobrevivir al juego mortal de una poderosa familia no fue el final de la pesadilla para Grace, la única sobreviviente de los eventos del filme anterior.

La protagonista vuelve a enfrentarse a una nueva prueba cuando descubre que su victoria anterior solo la llevó a otro nivel del mismo juego. Ahora, acompañada por su hermana Faith, deberá enfrentarse a nuevas amenazas.

Turbulence

En este filme vemos cómo lo que debía ser un simple y romántico viaje en globo aerostático se transforma en una lucha desesperada para poder sobrevivir.

Zach y Emmy es una pareja que intenta reavivar su relación con una escapada a los Alpes, pero la aparición de un misterioso tercer pasajero convierte el paseo en una peligrosa confrontación a miles de metros de altura.

Irong Lung

Atrapado en una misión sin retorno, un convicto se convierte en la última esperanza de la humanidad en un universo condenado.

"Iron Lung" propone una experiencia perturbadora al situar su historia dentro de un pequeño submarino que navega un océano de sangre en una luna desolada. Esta película fue dirigida y protagonizada por Mark "Markiplier" Fischbach.