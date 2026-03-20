Val Kilmer vuelve a la pantalla un año después de morir gracias a la IA

El actor Val Kilmer quien había superado un cáncer de garganta diagnosticado en 2014, dejándolo con secuelas en su voz y salud respiratoria. ( FUENTE EXTERNA )

El actor Val Kilmer volverá a aparecer en la pantalla grande mediante tecnología de inteligencia artificial, un año después de su fallecimiento, en lo que será su última participación cinematográfica.

Según informaciones divulgadas por medios internacionales, Kilmer formará parte de la película Deep As The Grave, proyecto en el que había sido seleccionado cinco años antes de su muerte, ocurrida el 1 de abril de 2025 a los 65 años.

El actor no pudo rodar sus escenas debido a su estado de salud, marcado por complicaciones derivadas de un cáncer de garganta que afectó su voz y su capacidad física. Ante esto, el equipo de producción decidió utilizar herramientas de inteligencia artificial para recrear su imagen en pantalla y completar su participación en el filme.

De acuerdo con los realizadores, la decisión contó con la autorización de la familia del actor, incluyendo a sus hijos Mercedes y Jack Kilmer, quienes dieron su consentimiento para el uso de material audiovisual previo y técnicas generativas que permitieran reconstruir su apariencia en sus últimos años.

El director de la película, Eli Roth, explicó que el propio Kilmer había mostrado interés en el proyecto y en formar parte de la historia, lo que influyó en la decisión de mantenerlo en el reparto pese a su fallecimiento.

No es la primera vez que se utiliza inteligencia artificial en torno a la figura del actor. En 2022, tecnología similar fue empleada para recrear su voz en la película Top Gun: Maverick, donde retomó su icónico papel de Tom "Iceman" Kazansky.

Reacciones divididas

La iniciativa, sin embargo, ha generado reacciones divididas. Mientras algunos consideran que se trata de un homenaje y una forma de preservar su legado artístico, otros cuestionan el uso de inteligencia artificial para "revivir" a actores fallecidos, planteando dilemas éticos sobre los límites de esta tecnología en la industria del entretenimiento.

En redes sociales, usuarios han expresado rechazo a la práctica, calificándola como inapropiada incluso con el consentimiento familiar, mientras que otros defienden la decisión como una evolución natural del cine y las herramientas digitales.

Kilmer fue reconocido por su participación en producciones como Top Gun y Batman Forever, consolidándose como una de las figuras más emblemáticas del cine estadounidense en las décadas de 1980 y 1990.

El estreno de Deep As The Grave marcará así un nuevo precedente en el uso de inteligencia artificial en el cine, en medio de un debate abierto sobre sus implicaciones artísticas, legales y éticas.