Muere Chuck Norris, figura clave de las artes marciales y el cine de acción

Chuck Norris saludando a su público durante un evento. El actor fue una figura influyente en el cine de acción y las artes marciales a nivel internacional. ( ARCHIVO )

La familia del actor y artista marcial estadounidense Chuck Norris informó este jueves el fallecimiento del intérprete, ocurrido la mañana del día anterior, en un entorno íntimo y acompañado de sus seres queridos.

A través de un comunicado, sus allegados indicaron que prefieren mantener en reserva las circunstancias de su muerte, al tiempo que destacaron que el actor "descansaba en paz" al momento de su partida.

En el mensaje, la familia subrayó la dimensión pública y privada de Norris, a quien describieron como una figura de alcance internacional y, al mismo tiempo, como el eje de su entorno familiar. "Para el mundo fue un artista marcial, actor y símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia", expresaron.

Asimismo, resaltaron los valores que guiaron su vida, entre ellos la fe, el sentido de propósito y su compromiso con quienes le rodeaban. Según indicaron, su trayectoria profesional, disciplina y cercanía personal le permitieron influir en millones de personas alrededor del mundo.

La familia también manifestó su agradecimiento por las muestras de apoyo recibidas, especialmente tras conocerse su reciente hospitalización. En ese sentido, señalaron que el respaldo de sus seguidores tuvo un significado especial para el actor, quien —afirmaron— veía en ellos no solo admiradores, sino amigos.

"Estamos profundamente agradecidos por la vida que vivió y por los momentos que compartimos con él", añadieron, al tiempo que solicitaron respeto a su privacidad durante este proceso de duelo.

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Chuck Norris deja un legado vinculado tanto a su carrera en el cine y las artes marciales como a la huella personal que, según sus familiares, marcó a quienes lo conocieron dentro y fuera del ámbito público.