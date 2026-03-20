Muerte de Chuck Norris: la verdad sobre su pelea con Bruce Lee en una escena que redefinió el cine

Captura del video con imágenes del histórico duelo entre Bruce Lee y Chuck Norris, que ha vuelto a resurgir tras la muerte del actor estadounidense. ( YOUTUBE )

El enfrentamiento entre Bruce Lee y Chuck Norris en la película El furor del dragón (1972) continúa siendo una de las secuencias más influyentes en la historia del cine de artes marciales.

La escena, ambientada en una recreación del Coliseo Romano construida en Hong Kong debido a limitaciones de rodaje, se convirtió con el tiempo en un referente por su intensidad física y su construcción narrativa. En ella, ambos intérpretes sostienen un combate prolongado que rompió con los esquemas habituales de la época.

A diferencia de las coreografías tradicionales del cine de acción de entonces, el duelo fue diseñado con un enfoque de equilibrio entre los dos combatientes, mostrando intercambios constantes de golpes y una progresión dramática que buscaba mayor realismo. Bruce Lee, quien dirigió, escribió y protagonizó la cinta, fue el responsable de conceptualizar la secuencia.

Durante el rodaje, la ejecución técnica de ambos actores aportó un nivel de autenticidad poco visto en producciones previas, reforzando la tensión de la historia, centrada en un hombre que llega a Italia para trabajar en un restaurante familiar y termina enfrentándose a una red criminal que intenta apoderarse del negocio.

Más allá de la ficción, la colaboración entre Lee y Norris estuvo marcada por una relación previa de respeto profesional. Ambos coincidieron a finales de los años sesenta y llegaron a entrenar juntos durante un periodo de tiempo, lo que fortaleció la conexión que luego trasladaron a la pantalla.

En entrevistas posteriores, Norris recordó cómo Bruce Lee lo contactó personalmente para invitarlo a participar en el proyecto. Según su relato, Lee le propuso construir una escena de pelea "que el mundo recordara", y le consultó directamente si aceptaría formar parte de ella.

El actor también ha relatado, con el paso de los años, que preguntó a Lee si su personaje debía perder el combate, a lo que el cineasta respondió afirmativamente. Esa decisión narrativa quedó reflejada en la película, donde Norris interpreta a Colt, un luchador vinculado a la mafia, mientras que Lee encarna a Tang Lung, el protagonista que defiende el restaurante familiar.

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Uno de los aspectos más innovadores del combate fue su diseño coreográfico. Según lo recordado por Norris, la secuencia fue planteada para que ambos personajes intercambiaran golpes de manera constante, algo inusual en el cine de la época, donde las peleas solían mostrar a un claro dominador.

de la época, donde las peleas solían mostrar a un claro dominador. Con el tiempo, el duelo ha sido reinterpretado como un punto de inflexión dentro del género, no solo por su ejecución técnica, sino por haber reunido a dos de las figuras más influyentes de las artes marciales modernas en una misma producción cinematográfica.