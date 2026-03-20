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Premios Platino
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"Olivia & Las Nubes" es finalista en los Premios Platino 2026 por la República Dominicana

La película dominicana fue seleccionada en la categoría de Mejor Película de Animación y competirá en los Premios Platino

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    "Olivia & Las Nubes" es finalista en los Premios Platino 2026 por la República Dominicana
    Escena de la película animada "Olivia & Las Nubes". (FUENTE EXTERNA)

    La producción dominicana "Olivia & Las Nubes", dirigida por Tomás Pichardo y producida por Fernando Santos, fue seleccionada como la única representante de la República Dominicana en la categoría de Mejor Película de Animación de los Premios Platino Xcaret 2026.

    El anuncio de los finalistas se realizó el 20 de marzo en Miami. La ceremonia de premiación está prevista para el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco, en Xcaret, Riviera Maya, México.

    La película competirá junto a otras producciones de España, Perú y México, dentro de una edición que reúne obras de 14 países iberoamericanos.

    La selección de "Olivia & Las Nubes" se suma a la participación dominicana en un espacio que reconoce producciones audiovisuales de la región en distintas categorías, tanto en cine como en series.

    El proyecto también refleja el crecimiento del cine de animación en el país, un segmento que ha venido desarrollándose en los últimos años dentro de la industria local, con una mayor diversificación de formatos y propuestas.

    Sobre esta nominación, el vicepresidente de la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), Hans García, señaló que este tipo de reconocimientos evidencia la evolución del sector y la inserción de producciones dominicanas en espacios internacionales.

    Más

    • Los Premios Platino son organizados por Egeda y Fipca, y destacan anualmente obras del audiovisual en español y portugués en distintas categorías.
    • Con esta selección, la República Dominicana mantiene presencia en una de las principales vitrinas del cine iberoamericano a través de la categoría de animación.
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