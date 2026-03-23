El cortometraje "El colmadón" gana la más alta distinción de la "Semana Más Corta 2026"

La Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) concluyó este viernes la decimonovena edición del festival de cortometrajes universitarios Semana Más Corta 2026, con la entrega de reconocimientos a los mejores proyectos audiovisuales.

El festival exhibió un total de 29 cortometrajes, distribuidos en cuatro días de exhibiciones, desde el lunes 16 hasta el jueves 19 de marzo, con más de 60 minutos diarios de proyección.

En la jornada de cierre dedicada al reconocimiento a los mejores trabajos, se entregaron ocho premios. La más alta distinción, "Mejor Corto Semana Más Corta 2026", fue otorgado al cortometraje "El colmadón", de las estudiantes María Fernanda Sánchez y María Laura Ben Pérez.

"El colmadón", ficción que retrata la identidad de estos espacios a través de la historia de su propietario, don Manuel, y su deseo de vender el negocio para jubilarse en Nueva York, también ganó "Mejor Dirección" y "Mejor Edición".

"Mejor Guion" fue otorgado a "Un regard", de la estudiante Lolie Taína Bogen, un corto experimental sobre los recuerdos de un hombre que perdió la vista.

En la categoría "Mejor documental", resultó ganador "Apartadas, pero no solas", también de Lolie Taína Bogen, una entrega que sigue la vida cotidiana de una monja dentro de su convento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/maria-arache-germosen-recibe-mejor-fotografiajpg-2ae9746d.jpeg Mía Arache Germosén recibe reconocimiento a Mejor Fotografía. (FUENTE EXTERNA)

El reconocimiento a "Mejor Fotografía" recayó en "Sol de acero", trabajo de Mía Arache Germosén, inspirado en el cuento "La mujer" de Juan Bosch.

Asimismo, "De guitarra y corazón", de las estudiantes Albanelys Taveras y Chantal González, fue distinguido como "Mejor Tesis Audiovisual". Este corto documental analiza la bachata como género musical íntimamente ligado a la historia, lucha y tradiciones dominicanas.

El "Premio del Público" lo conquistó "Me muero de hambre", de Hannah Wagner, un drama sobre una joven poeta graduada de artes escénicas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/diana-tejada-recibe-mejor-corto-interuniversitariojpg-7775adb6.jpeg Diana Tejada recibe Mejor Corto Interuniversitario. (FUENTE EXTERNA)

Y "Mejor Corto Interuniversitario" fue para el drama "Lacuna", de la estudiante Diana Tejada, representante de Universidad Iberoamericana (Unibe). Cuenta la crisis de una joven cineasta que lucha por terminar un cortometraje sobre su padre.

El jurado que evaluó estos trabajos estuvo compuesto la presidenta de la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica, Dahiana Acosta; por el publicista, analista de cine y miembro también de la asociación de crítica de cine, José Aquino, y por el arquitecto y fotógrafo, miembro del colectivo Cinependiente, Smayle Domínguez.

Esta edición estuvo dedicada a la literatura dominicana y su influencia en el cine. Los exaltados de esta noche proyectarán su audiovisual este miércoles 25 de marzo, en la pantalla de cine de Caribbean Cinema, de Galería 360, a partir de las 6:00 de la tarde.

Además, los ganadores del mejor corto del año, mejor guion, dirección, mejor edición y corto interuniversitario, recibieron cada uno, una cuenta de ahorros con La Nacional de Ahorros y Préstamos, por valor de 5,000 pesos.

Apoyo

El festival contó con el respaldo de la Junta Central Electoral (JCE), Banco Popular Dominicano, DGCINE, Caribbean Cinemas, La Nacional de Ahorros y Préstamos, CDN, Canal 37, Listín Diario, Con Edith Febles, El Nuevo Diario, El Caribe, El Dinero, RTVD, Canal 16 y TV 24, How To Be a Brand, Newlink, Café Santo Domingo, Coffee Mate, Kit Kat, Camuy Films y ADOPRESCI.

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