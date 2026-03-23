Fallece Carrie Anne Fleming, actriz de "Supernatural" y "Smallville", a los 51 años

Fallece Carrie Anne Fleming. En la imagen se ve a la actriz de "Supernatural" y "Smalville", durante una escena. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming falleció el pasado 26 de febrero a los 51 años, tras una batalla contra el cáncer de mama, según informó el medio especializado Variety.

La noticia fue confirmada públicamente por su compañero de reparto en la serie Supernatural, el actor Jim Beaver, quien compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, revelando además la profunda conexión personal que los unía.

"El jueves, perdí a Carrie por la misma enfermedad. Jamás pensé que mi corazón pudiera romperse tanto más de una vez", escribió Beaver, recordando que años atrás su esposa también falleció por cáncer. "Pero, ¡ay!, las dos antorchas que llevo conmigo... ¡qué luz tan brillante irradian!", añadió.

El actor también evocó el inicio de su relación, que comenzó durante el rodaje de la serie. "Me enamoré perdidamente de ella apenas unos segundos después de conocerla. Para mi alegría y sorpresa, parece que a ella le pasó lo mismo", relató, destacando la conexión inmediata que surgió entre ambos.

Nacida el 16 de agosto de 1974 en Digby, en Nueva Escocia, Fleming se formó como actriz en el Kaleidoscope Theatre de su ciudad natal.

A lo largo de más de tres décadas de carrera, participó en más de 40 producciones entre cine y televisión, consolidándose como un rostro recurrente en la industria audiovisual canadiense y estadounidense.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/p3vxwd7k41256x6201-594d31e2.jpg Carrie Anne Fleming murió en febrero, pero su entorno lo mantuvo en secreto durante varias semanas. (Foto: Warner Bros.)

Su debut llegó a los 20 años en la película para televisión Viper, seguido de una aparición en la comedia Happy Gilmore, protagonizada por Adam Sandler. Posteriormente, formó parte de reconocidas series como Stargate SG-1, Smallville, The Dead Zone, The L Word e iZombie.

Sin embargo, fue su participación en Supernatural la que marcó uno de los momentos más recordados de su trayectoria, al interpretar a la esposa del personaje de Jim Beaver, papel que trascendió la ficción y dio paso a una historia personal significativa.

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La muerte de Carrie Anne Fleming ha generado numerosas muestras de pesar entre colegas y seguidores, quienes destacan no solo su talento interpretativo, sino también su calidez humana y compromiso con su oficio.