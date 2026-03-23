"Project Hail Mary", con Ryan Gosling, arrasa en taquilla y marca el mayor estreno mundial de 2026

Fotografía cedida por Amazon MGM que muestra al actor canadiense Ryan Gosling durante la película "Project Hail Mary". ( EFE/ JONATHAN OLLEY/ AMAZON MGM )

La esperada superproducción de ciencia ficción Project Hail Mary o "Proyecto Fin del mundo" y "Proyecto Salvación", protagonizada por Ryan Gosling, ha debutado con cifras espectaculares en la taquilla global, alcanzando los 140.9 millones de dólares en su primer fin de semana.

Este resultado no solo la posiciona como el estreno más exitoso de 2026 hasta la fecha, sino que también consolida un nuevo récord para Amazon MGM Studios.

En Norteamérica, la película recaudó 80.5 millones de dólares, mientras que en 82 territorios internacionales sumó otros 60.4 millones. Con estos números, el filme supera a títulos recientes como Scream 7 y deja atrás el anterior récord del estudio, establecido por Creed III.

En España, su llegada a los cines está prevista para el viernes 27 de marzo, donde se anticipa un rendimiento igualmente destacado.

Este éxito representa un punto de inflexión para Amazon MGM, que busca afianzarse como una productora clave dentro del cine de gran presupuesto. Tras algunos tropiezos recientes, el estudio refuerza su estrategia de apostar por grandes producciones con potencial global.

El impacto de la película se explica por varios factores: el atractivo de sus proyecciones en salas Imax, el sólido respaldo de la crítica en sus primeras valoraciones y, especialmente, el magnetismo de Gosling, considerado un valor seguro en taquilla.

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Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller, la película adapta la novela de Andy Weir y sigue la historia de Ryland Grace, un profesor de ciencias que se convierte inesperadamente en astronauta en una misión crucial para salvar a la humanidad de un microorganismo alienígena que amenaza con debilitar el sol.

Los directores destacan que el mayor desafío fue trasladar la complejidad científica del libro sin perder la esencia emocional.

"Es importante decir que es bueno en todo, resulta hasta desesperante", afirma Lord sobre Gosling. Sin embargo, añade que lo que realmente hizo al actor ideal para el papel fue su carácter "increíblemente modesto" y su capacidad para interpretar a un héroe vulnerable.

El personaje de Grace se aleja del arquetipo tradicional: es inseguro, humano y, en ocasiones, duda de su capacidad para cumplir la misión. Esta dimensión emocional se convierte en uno de los pilares del filme.

"Puede hacerte sentir cualquier cosa. A veces, en una misma escena te hace llorar y reír", señala Miller sobre la actuación del protagonista.

La película también explora relaciones clave, como la que Grace establece con Eva Stratt, líder del proyecto, interpretada por Sandra Hüller, y su vínculo con Rocky, un extraterrestre del planeta Erid. Según los directores, estas dinámicas constituyen "el verdadero corazón de la historia".

En el apartado visual, la cinta destaca por sus ambiciosos escenarios espaciales, logrados mediante una combinación de sets prácticos y efectos digitales. El personaje de Rocky, en particular, implicó un complejo trabajo conjunto entre diseñadores de criaturas, titiriteros y artistas de efectos visuales.

"Gran parte de la magia proviene también de la capacidad de Ryan Gosling de imaginar a Rocky como un ser real en cada escena. Y porque él lo cree, nosotros también lo creemos", concluye Lord.

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Con este arranque histórico, Project Hail Mary no solo redefine las expectativas de la taquilla en 2026, sino que también se consolida como una de las apuestas más ambiciosas y exitosas del cine reciente.