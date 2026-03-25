Tragedia en las montañas: muere el cineasta Kai Smart tras una avalancha en Japón

Kai Smart, originario de Whistler, Canadá, era cineasta, aventurero y esquiador apasionado; su familia destacó su espíritu valiente y su generosidad incluso tras su fallecimiento. ( FUENTE EXTERNA )

El cineasta y apasionado del esquí Kai Smart falleció a los 23 años, tras ser sepultado por una avalancha en Japón, en un trágico accidente que ha conmocionado a la comunidad deportiva y audiovisual internacional.

La noticia fue confirmada por su padre, John Smart, a través de una publicación en Instagram realizada el lunes 23 de marzo. En el mensaje, la familia expresó el profundo dolor por la pérdida del joven, a quien describieron como una persona "amable, valiente y llena de luz".

"Es con inmensa tristeza que tenemos que informarles que nuestro querido hijo y hermano Kai ya no está con nosotros", escribió su padre. "Estamos completamente desconsolados y no hay palabras para describir el dolor que sentimos al perderlo tan joven".

De acuerdo con el testimonio familiar, Smart fue evacuado a Canadá, su país natal, el 19 de marzo mediante una ambulancia aérea, donde recibió atención de emergencia en el Hospital General de Vancouver. Sin embargo, su estado crítico, producto de una severa falta de oxígeno durante la avalancha, derivó en un daño irreversible que impidió su recuperación.

El padre del cineasta también destacó el gesto final de su hijo como donante de órganos, señalando que su corazón "sigue latiendo en otra persona" y que sus órganos están ayudando a mantener con vida a al menos cuatro pacientes más.

"Era un guerrero, un hombre de montaña, un explorador del mundo y una inspiración para muchos", añadió en su emotivo mensaje.

Originario de Whistler y graduado recientemente de la Universidad de Columbia Británica, Smart había desarrollado una prometedora carrera como esquiador, aventurero y creador audiovisual. Su trabajo más reciente, el documental Tien Shan Dream, lo llevó a recorrer paisajes extremos en Asia Central junto a un equipo internacional de esquiadores.

La producción, disponible en plataformas como Apple TV+ y Roku, retrata una travesía glaciar de dos semanas entre estaciones de investigación remotas en Kazajistán.

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La noticia de su fallecimiento ha generado múltiples muestras de afecto en redes sociales. Entre ellas, destacó el mensaje del esquiador olímpico Gus Kenworthy, quien expresó su pesar y recordó el impacto positivo que Smart dejó en quienes lo conocieron.

Su familia ha anunciado que se encuentra organizando una "celebración de vida" en Whistler, en una fecha aún por definir, como homenaje a un joven cuya pasión por la montaña definió tanto su vida como su legado.