Yelidá Díaz celebra la llegada de su hijo Marco Zahid tras ganar su primer Premio Soberano

Yelidá Díaz posa junto a su primer hijo, Marco Zahid, junto a otra imagen embarazada en Premios Soberano. ( INSTAGRAM / @YELIDADIAZP )

La actriz dominicana Yelidá Díaz atraviesa uno de los momentos más significativos de su vida personal y profesional tras anunciar este martes el nacimiento de su primer hijo, Marco Zahid, apenas días después de haber sido reconocida con el Premio Soberano 2026 a Mejor Actriz por su protagónico en la película Sugar Island.

"Ahora sí. Todos los premios recibidos, una pausa comercial y volvemos", escribió la intérprete en una publicación en Instagram, con la que confirmó la llegada de su primogénito, cerrando simbólicamente un ciclo de logros que ha marcado su irrupción en la industria cinematográfica dominicana.

El anuncio llega en un momento especialmente simbólico para la actriz, quien recibió la estatuilla de los Premios Soberano 2026 mientras se encontraba en estado de gestación, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas de la ceremonia.

Un debut cinematográfico que marcó su carrera

Díaz fue galardonada por su interpretación de Makenya, protagonista del filme Sugar Island, dirigido por Johanné Gómez Terrero. En la cinta, la actriz encarna a una adolescente dominico-haitiana de 14 años que vive en una comunidad cañera y se ve obligada a enfrentar la adultez de forma prematura tras un embarazo no planificado.

La película aborda temas de identidad, desigualdad social y memoria histórica en contextos rurales, elementos que exigieron a la actriz una construcción emocional compleja y de alto compromiso interpretativo.

Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica, que destacó la sensibilidad y madurez con la que dio vida a un personaje atravesado por la vulnerabilidad y la resistencia.

Lo notable del reconocimiento es que llegó con su primer papel protagónico a la gran pantalla, un hecho poco habitual en la historia reciente del cine dominicano, lo que ha elevado aún más el impacto de su triunfo.

Durante la gala de los Premios Soberano, celebrada el pasado 18 de marzo, Díaz ya había llamado la atención al asistir visiblemente embarazada a recibir su estatuilla. En ese momento, expresó que el reconocimiento tenía un valor emocional profundo, al tratarse de un personaje al que, según sus palabras, "le entregó todo".

La coincidencia entre su interpretación de una joven que enfrenta un embarazo y su propia maternidad ha sido interpretada por muchos como un reflejo simbólico de su proceso artístico y vital, donde la ficción y la realidad se entrelazan de manera inesperada.

y su propia ha sido interpretada por muchos como un reflejo simbólico de su y vital, donde la ficción y la realidad se entrelazan de manera inesperada. Inició su vínculo con la actuación en producciones escolares y posteriormente se formó en la Escuela Nacional de Arte Dramático y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), alternando su preparación con experiencias en la enseñanza del idioma inglés antes de dedicarse de lleno a la actuación.