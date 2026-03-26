"Dando Pelo" y las historias que marcan la cartelera de la semana

Entre los estrenos de la semana está "Dando Pelo", película que explora la relación de las mujeres dominicanas con su cabello como símbolo de identidad, historia y resistencia. ( GAME TIME FILMS/PELOTÓN STRATEGY )

Esta semana, la cartelera presenta una combinación interesante de propuestas que van desde lo íntimo y cultural hasta lo irreverente y lo inquietante. Las historias no solo buscan entretener, sino también provocar reflexión desde distintos géneros y estilos narrativos.

Entre documentales, thrillers, dramas y propuestas de horror, el cine vuelve a demostrar su capacidad de explorar lo humano desde múltiples ángulos. Ya sea desde la identidad, la ambición o el miedo, cada película encuentra su propio camino para conectar con el espectador.

Dando Pelo

Esta cinta es una experiencia profundamente personal y cultural. La película explora la relación de las mujeres dominicanas con su cabello como símbolo de identidad, historia y resistencia. A través de testimonios, contexto histórico y momentos cotidianos, la obra revela cómo algo aparentemente simple puede estar cargado de significado social.

How to make a killing

Con un tono de comedia negra cargado de ironía, esta historia sigue a un heredero decidido a recuperar su fortuna a cualquier costo. La película construye su atractivo a partir de un protagonista obsesivo que convierte la ambición en motor narrativo.

Entre situaciones absurdas y decisiones cuestionables, el relato se mueve entre el humor y el suspenso.

They will kill you

Este filme mezcla acción, horror y comedia en una historia que arranca con una premisa sencilla y evoluciona hacia un misterio inquietante. Una mujer acepta un trabajo aparentemente normal, solo para descubrir que el lugar esconde desapariciones y secretos oscuros.

La película juega con el contraste entre lo cotidiano y lo siniestro con un poco de humor.

I was a stranger

Con una narrativa que cruza fronteras, esta historia conecta múltiples vidas marcadas por la tragedia y la supervivencia. La película apuesta por un enfoque humano, mostrando cómo distintos personajes enfrentan situaciones límite en contextos culturales diversos. Su fuerza radica en la sensibilidad con la que aborda temas como el desplazamiento y el sacrificio.

Bendito corazón

Esta producción es un drama histórico y espiritual en el que se entrelazan conflictos personales con una búsqueda de redención. A través de varias historias que se convergen, la película aborda temas como la fe, el perdón y las segundas oportunidades.

La narrativa se apoya en el contraste entre la debilidad humana y la posibilidad de transformación.

The Containment

El terror toma un giro inquietante con esta nueva historia de posesión que va más allá de lo convencional. La película presenta un caso aparentemente clásico que se complica a medida que surgen nuevas dudas sobre la naturaleza del mal.

Con una atmósfera tensa y un enfoque en lo psicológico, el relato construye su fuerza con el peso de la incertidumbre.