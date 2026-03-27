Después del estallido: 9 películas sobre la supervivencia tras una guerra nuclear

"The Day After" (1983) es un clásico televisivo estadounidense que muestra el horror que vive una comunidad común en Kansas después de una guerra nuclear. ( ABC CIRCLE FILMS )

El temor a una guerra nuclear ha acompañado a la humanidad durante décadas, especialmente desde la Guerra Fría. Aunque suele permanecer en segundo plano, resurge con fuerza en momentos de tensión global, recordándonos la fragilidad del equilibrio geopolítico y el impacto devastador que tendría un conflicto de esa magnitud.

El cine ha sido uno de los espacios donde ese miedo se transforma en relato. A través de distintas miradas, realistas, simbólicas o incluso estilizadas, estas nueve películas exploran no solo la destrucción física, sino también las consecuencias emocionales, sociales y morales de un mundo que intenta sobrevivir tras su propio colapso.

Historias entre el realismo y la metáfora

Threads (1984)

Considerada una de las representaciones más crudas del apocalipsis nuclear, esta producción británica retrata el colapso total tras un ataque en Sheffield. A través de la vida cotidiana de dos familias, muestra cómo la normalidad se rompe abruptamente.

Su enfoque casi documental expone consecuencias médicas, sociales y ambientales, incluyendo el invierno nuclear. Más que entretenimiento, es una advertencia sobre el alcance real de una guerra atómica.

The Day After (1983)

Este clásico televisivo estadounidense traslada el horror nuclear a una comunidad común en Kansas. La historia sigue a varios personajes que viven ajenos a la tensión internacional hasta que estalla el conflicto.

La cercanía a bases militares convierte el lugar en un objetivo directo. Su éxito masivo evidenció el impacto del tema en la sociedad, mostrando tanto la destrucción inmediata como el deterioro progresivo de los sobrevivientes.

The Road (2009)

Basada en la novela de Cormac McCarthy, esta película ofrece una visión íntima y devastadora de un mundo postapocalíptico. Aunque no especifica el origen del desastre, su estética y contexto evocan un escenario nuclear.

La historia de un padre y su hijo revela la lucha por mantener la humanidad en un entorno hostil, donde el hambre, el miedo y la violencia dominan el paisaje.

When the Wind Blows (1986)

Esta animación británica contrasta su estilo visual sencillo con un contenido profundamente trágico. Sigue a una pareja de ancianos que confía en las instrucciones oficiales para sobrevivir a un ataque nuclear.

Su ingenuidad frente a la radiación y el deterioro progresivo genera un impacto emocional potente. La película evidencia cómo la desinformación y la confianza ciega pueden ser tan peligrosas como la explosión misma.

Mad Max 2: The Road Warrior (1981)

Desde una perspectiva más estilizada, esta secuela presenta un mundo donde la civilización ha colapsado tras una guerra nuclear. La gasolina es el recurso más valioso y las leyes han sido reemplazadas por la violencia.

A través de la figura de Max, el filme combina acción con una representación del caos social, estableciendo una estética postapocalíptica que influiría en el género durante décadas.

A Boy and His Dog (1975)

Esta propuesta mezcla ciencia ficción y humor negro en un mundo devastado por la guerra. Un joven y su perro telepático sobreviven en un entorno hostil donde la moral ha cambiado radicalmente.

La película explora la decadencia social y los instintos humanos llevados al límite, ofreciendo una visión incómoda pero provocadora del futuro tras un conflicto nuclear.

The Divide (2011)

Ambientada en un refugio nuclear, esta película se centra en la degradación psicológica de un grupo de sobrevivientes.

A medida que el encierro se prolonga, la convivencia se vuelve cada vez más violenta y desesperada. Más que el desastre exterior, el foco está en cómo el miedo y la incertidumbre transforman a las personas, revelando la fragilidad de la civilización incluso en espacios cerrados.

Testament (1983)

Lejos de la espectacularidad, esta historia aborda el impacto íntimo de una guerra nuclear en una familia suburbana. A través de una madre que intenta proteger a sus hijos, la película muestra la lenta desintegración de la vida cotidiana causada por la radiación y el aislamiento.

Su tono sobrio la convierte en una de las representaciones más humanas y conmovedoras del género.

The Terminator (1984)

Aunque centrada en viajes en el tiempo, su trasfondo es un futuro devastado por una guerra nuclear iniciada por una inteligencia artificial. Las imágenes de un mundo arrasado por máquinas se convirtieron en un referente visual del apocalipsis.

La película combina acción con una advertencia sobre tecnología y destrucción masiva, ampliando el alcance del imaginario postnuclear en el cine.

Joan Prats

Escritor y periodista con más de 10 años de experiencia en las áreas del periodismo y escritura creativa.