El “moonwalk” se apodera de las calles antes del estreno de Michael, la biopic de Michael Jackson

Jaafar Jackson encarna al Rey del Pop. En esta escena de Michael, revive uno de los looks que inmortalizó a su tío, Michael Jackson. ( FUENTE EXTERNA )

Las calles de Los Ángeles y Nueva York se llenaron de pasos de baile y energía contagiosa: cientos de fanáticos replicaban el icónico moonwalk de Michael Jackson, celebrando el inminente estreno de Michael, la esperada película que recorre la vida del Rey del Pop.

| Montones de personas bailando el paso lunar en las calles de Los Ángeles y Nueva York antes del estreno de 'MICHAEL'.



En cines el 24 de abril.

pic.twitter.com/NalP9aqdyP — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 27, 2026

El fenómeno comenzó con el lanzamiento del tráiler, que en solo 24 horas acumuló 116.2 millones de visualizaciones, convirtiéndose en el avance más visto en la historia de las biografías musicales, según WaveMetrix.

Jaafar Jackson, el heredero del legado

El encargado de dar vida a Jackson en la pantalla grande será Jaafar Jackson, sobrino del artista y hijo de Jermaine Jackson. Jaafar compartió en redes una fotografía en la que recrea la icónica pose de su tío, con sombrero fedora y mocasines negros, escribiendo.

“Es un honor y un privilegio poder contar la historia de mi tío Michael. A todos los fans del mundo, nos vemos pronto”.

El elenco lo completan figuras como Nia Long, Coleman Domingo, Miles Teller y Kat Graham, bajo la dirección de Antoine Fuqua.

El tráiler adelanta varias etapas de la vida de Jackson: desde su infancia con The Jackson 5, hasta su ascenso como estrella mundial. Se recrean momentos históricos como su presentación en los Premios Grammy de 1984 y escenas inspiradas en Thriller, mostrando tanto su genio creativo como los desafíos personales que enfrentó fuera del escenario.

Según la sinopsis oficial, la película invita al público a conocer “a Michael Jackson como nunca antes, desde sus primeros pasos como líder de los Jackson Five hasta convertirse en un artista visionario que redefinió la música y la cultura pop”.

La duración del material grabado, cercana a tres horas y media, ha llevado a los estudios a considerar dividir la historia en dos películas, aunque todavía no se ha confirmado oficialmente.

Adam Fogelson, presidente del Motion Picture Group de Lionsgate, adelantó que el equipo creativo trabaja para ofrecer “más de Michael” poco después del estreno de la primera entrega.

El entusiasmo no se limita a internet: en las calles y redes sociales, fanáticos comparten bailes, memes y comentarios sobre el parecido de Jaafar con su tío. Algunos se muestran emocionados.

“Voy a desmayarme en el cine como si estuviera en uno de sus conciertos”, escribió un usuario, mientras otros destacaban la perfección del moonwalk recreado por multitudes.

Estreno

Michael llegará a los cines el 24 de abril de 2026, marcando uno de los estrenos más esperados del año y prometiendo revivir el legado del Rey del Pop frente a una nueva generación de espectadores.

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