Adiós a Eduardo Palmer, pionero del cine cubano que dejó huella en República Dominicana

Ha fallecido Eduardo Palmer, realizador, productor y documentalista cuya obra se convirtió en un testimonio valiente de la historia reciente de Cuba, pero también en un pilar clave para el desarrollo del cine en República Dominicana.

Más que un creador, Palmer fue un impulsor. En 1963 fundó Fílmica Dominicana, desde donde no solo promovió la creación de infraestructura técnica para el cine local, sino que también formó a toda una generación de jóvenes que, con el tiempo, se convertirían en figuras esenciales de la industria audiovisual del país.

Cineasta de la verdad

Su trabajo -que incluye títulos como Cuba, satélite 13, Manto Negro, A solo 90 millas y el recordado programa de televisión Planeta Tres- no solo documentó hechos, sino que capturó memorias, heridas y verdades profundas que forman parte del alma cubana.

Desde el Festival de Cine Global de Santo Domingo y la Fundación Global Democracia y Desarrollo recuerdan "con especial respeto el reconocimiento que le fuera otorgado en el marco del Dominican Film Showcase, en colaboración con el Festival de Cine Global de Santo Domingo, donde se destacó su invaluable contribución al desarrollo del cine dominicano y su compromiso con la formación y la memoria histórica".

"Hoy despedimos a un precursor, a un formador y a un testigo de nuestra historia. Su obra y su entrega permanecen como parte esencial del patrimonio cultural dominicano. Paz a su alma", escriben desde esta entidad en sus redes sociales.

Así, su legado trasciende generaciones y queda vivo en cada historia contada, en cada imagen preservada y en cada cineasta que encontró en él una guía.