Fallece el actor James Tolkan, conocido por películas como "Back to the Future" y "Top Gun"

Fallece James Tolkan, en esta escena lo vemos junto a Michael J. Fox en "Back to the Future". ( FUENTE EXTERNA )

El actor estadounidense James Tolkan, conocido por interpretar a figuras de autoridad en películas icónicas como "Back to the Future" y "Top Gun", falleció a los 94 años en Lake Placid, Nueva York, donde residía, informó su agente John Alcantar.

Tolkan murió "pacíficamente", según una breve necrológica publicada en el sitio oficial de Regreso al Futuro. No se han dado detalles sobre la causa de su fallecimiento.

En Back to the Future (1985), Tolkan interpretó al vicedirector Gerald Strickland, caracterizado por su pajarita y su estricta vigilancia sobre los estudiantes del instituto Hill Valley, especialmente sobre Marty McFly, papel de Michael J. Fox.

Su personaje se volvió icónico por frases como: "Tienes un verdadero problema de actitud, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando vino aquí. Él también era un vago".

En Top Gun (1986), dio vida al oficial Tom "Stinger" Jardian, encargado de supervisar a los pilotos de la escuela de élite. Su intervención memorable ocurre al final de la película, cuando comenta con humor las aspiraciones del personaje de Tom Cruise.

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Nacido en Calumet, Michigan, James Tolkan sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea antes de mudarse a Nueva York, donde desarrolló una extensa carrera teatral de más de 25 años. Entre sus trabajos en teatro se incluye su participación en el reparto original de Glengarry Glen Ross.

sirvió en la Marina durante la Guerra de Corea antes de mudarse a Nueva York, donde desarrolló una extensa de más de 25 años. Entre sus trabajos en teatro se incluye su participación en el reparto original de Glengarry Glen Ross. Tolkan deja un legado de personajes autoritarios que marcaron la memoria de varias generaciones del cine de los años 80 y 90.