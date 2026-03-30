Se revela la causa de muerte de Alex Duong, actor de Blue Bloods, a los 42 años

Se revela la causa de muerte del actor Alex Duong. En esta imagen de archivo se ve al actor durante una actividad pública. ( FUENTE EXTERNA )

Se dieron a conocer las causas del fallecimiento del actor y comediante estadounidense Alex Duong, reconocido por su participación en la serie Blue Bloods, quien murió a los 42 años el pasado 28 de marzo en un hospital de California.

De acuerdo con información ofrecida por su entorno cercano, el intérprete falleció a causa de un shock séptico, luego de enfrentar complicaciones derivadas de un rabdomiosarcoma alveolar, un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los tejidos blandos y que le fue diagnosticado a inicios de 2025.

Tras el diagnóstico, Duong presentó un deterioro progresivo de su estado de salud. Entre las primeras manifestaciones se reportaron problemas en uno de sus ojos, que derivaron en la pérdida total de la visión del ojo izquierdo, además de inflamación y decoloración en la zona afectada.

Con el avance de la enfermedad, el actor también comenzó a experimentar dolores intensos en la espalda, mientras el cáncer continuaba extendiéndose. A pesar de someterse a múltiples tratamientos de quimioterapia y radioterapia, la enfermedad avanzó hasta generar la aparición de tumores cerca del cerebro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/30/donnie-wahlberg-derecha-como-danny-reagan-y-alex-duong-como-sonny-le-en-blue-bloods-john-pnhkc-d6cadce4.jpg Donnie Wahlberg (derecha) como Danny Reagan y Alex Duong como Sonny Le en 'Blue Bloods'. (John Paul Filo/CBS)

Estas complicaciones provocaron episodios de convulsiones que limitaron su actividad cotidiana y profesional. Finalmente, su condición requirió hospitalización, donde falleció tras sufrir un shock séptico.

Otros detalles

Según su amiga Hilarie Steele, el actor murió en el Hospital St. John’s , en Santa Mónica , acompañado por sus familiares más cercanos .

murió en el , en , acompañado por sus . Alex Duong desarrolló su carrera en la actuación y la comedia, además de desempeñarse como guionista, y era originario de Dallas, Texas.