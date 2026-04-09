"Interior Apartamento Día" lidera una cartelera que va de lo íntimo a lo extremo

Entre los estrenos está "Interior apartamento día", la más reciente película de la reconocida dupla de cineastas Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. ( AURORA DOMINICANA/LANTICA STUDIOS/PURPLELINE PRODUCTIONS )

La cartelera de esta semana amplía su alcance con una combinación de propuestas que van desde lo íntimo hasta lo espectacular. A la par de historias cargadas de acción y peligro, también llegan relatos centrados en las emociones, las relaciones y las decisiones personales.

Entre el drama de pareja ambientado en Santo Domingo, una misión de rescate contrarreloj, un thriller con criatura marina y una comedia romántica en Italia, la oferta presenta opciones variadas que apuestan tanto por la intensidad como por la conexión emocional con el espectador.

Interior apartamento día

La convivencia se convierte en el verdadero escenario del conflicto en la más reciente película de la reconocida dupla de cineastas Laura Amelia Guzmán e Israel Cárdenas. Omar y Nini, una joven pareja de creativos freelance, enfrentan tensiones marcadas por la incertidumbre económica, los resentimientos y el desgaste del enamoramiento inicial.

Ambientada en Santo Domingo, "Interior apartamento día" propone una mirada íntima y honesta sobre el amor en su etapa más vulnerable, explorando el delicado equilibrio entre el "yo" y el "nosotros".

Protector

El regreso de Milla Jovovich al cine de acción apuesta por una fórmula directa y efectiva: una madre obligada a enfrentar su pasado para salvar a su hija. Nikki, una exsoldado, ve su vida derrumbarse cuando despierta en una fábrica abandonada y descubre que Chloe ha sido secuestrada.

A partir de ahí, inicia una carrera contrarreloj en el submundo criminal mientras evade a las autoridades. Con un ritmo ágil y centrado en la acción, esta cinta se mueve en terrenos familiares del género, apoyándose en la intensidad de su protagonista y en una narrativa de peligro constante.

Kraken

Desde una propuesta distinta, esta producción rusa combina thriller militar con cine de monstruos en una historia ambientada en el mar de Groenlandia. La desaparición de un submarino durante una misión secreta da inicio a una búsqueda que pronto revela una amenaza inesperada.

A medida que avanzan los hechos, la presencia de una criatura gigantesca transforma la misión en una lucha contra lo desconocido. "Kraken" utiliza el aislamiento y la tensión del entorno marino para construir un relato que mezcla ciencia ficción, suspenso y elementos del terror.

You, Me and Tuscany

Una escapada improvisada a Italia se convierte en el inicio de una historia marcada por el engaño y el romance inesperado.

Anna, una joven que ha dejado atrás sus aspiraciones como chef, decide instalarse ilegalmente en una villa en la Toscana, lo que la obliga a fingir ser la prometida de su dueño. Pero cuando conoce a Michael, el primo de Matteo, la mentira comienza a complicarse.

Con paisajes encantadores y un tono ligero, "You, Me and Tuscany" se presenta como una propuesta cinematográfica que apuesta por el encanto clásico de la comedia romántica.