Cannes revela su selección oficial: Almodóvar y Farhadi entre los destacados

El Festival de Cannes anuncia película de Pedro Almodóvar. ( EFE )

El Festival de Cannes presentó este jueves su Selección Oficial 2026, una lista que reúne a destacados directores del cine mundial y nuevas promesas que competirán en la 79ª edición del certamen, prevista del 12 al 23 de mayo en la Croisette.

La presidenta del festival, Iris Knobloch, y el delegado general, Thierry Frémaux, dieron a conocer los títulos que formarán parte de una de las citas más influyentes del séptimo arte.

La película de apertura será La Vénus Électrique, dirigida por Pierre Salvadori, que se proyectará fuera de competencia.

Presencia de grandes cineastas

En la sección oficial a competición destaca la presencia del español Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, junto al iraní Asghar Farhadi con Parallel Tales. También figuran nombres reconocidos como Hirokazu Kore-eda, Ryusuke Hamaguchi y Cristian Mungiu, lo que refuerza el carácter internacional del festival.

El cine español vuelve a tener protagonismo con La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, así como El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen. En total, la competencia oficial incluye una veintena de películas que aspiran a la Palma de Oro, máximo galardón del festival.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/affichevenus-aa29b8e4.jpg Afiche promocional de La Vénus Électrique, filme de apertura del Festival de Cannes 2026 dirigido por Pierre Salvadori y presentado fuera de competencia.

Secciones destacadas del festival

En la sección Un Certain Regard, enfocada en propuestas innovadoras y nuevas voces, se presentan varias óperas primas, como las de Jane Schoenbrun y Marie-Clémentine Dusabejambo. Mientras, en la categoría Fuera de Competencia, se exhibirán producciones de directores consolidados como Guillaume Canet y Nicolas Winding Refn.

Las tradicionales funciones de medianoche incluirán títulos de Quentin Dupieux y Yeon Sang-ho, conocidos por su estilo provocador y experimental. Por su parte, la sección Cannes Première contará con obras de cineastas como Kiyoshi Kurosawa y Volker Schlöndorff.

El programa se completa con proyecciones especiales, entre ellas documentales dedicados a figuras como John Lennon y trabajos dirigidos por Ron Howard y Steven Soderbergh.

La edición 79 del Festival de Cannes se perfila como una de las más diversas de los últimos años, combinando autores consagrados con nuevas miradas del cine contemporáneo. El anuncio confirma el papel del festival como plataforma clave para el cine internacional y como escaparate de tendencias que marcarán la industria en los próximos años.