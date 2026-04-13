Residente y Bad Bunny trasladan filmación de película de Puerto Rico a República Dominicana

El pasado año trascendió que los intérpretes urbanos puertorriqueños Residente y Bad Bunny estaban en proceso de desarrollar una película en Puerto Rico. Sin embargo, una reciente publicación del diario El Vocero revela que el rodaje se realizará finalmente en la República Dominicana.

De acuerdo con la información divulgada este lunes, Ernesto Ayas García, director del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, confirmó el cambio de locación.

La producción, titulada Porto Rico, estará dirigida por René Pérez Juglar y contará con la actuación protagónica de Benito Martínez Ocasio. El proyecto, que inicialmente contemplaba filmarse en suelo puertorriqueño, trasladará su fase principal de rodaje a territorio dominicano.

"Se nos informó aproximadamente desde diciembre que los inversionistas privados habían determinado comenzar la filiación en República Dominicana y que la mayoría de lo que sería la fotografía principal sería en República Dominicana", explicó Zayas García al medio puertorriqueño.

El funcionario no ofreció detalles adicionales sobre las razones específicas del traslado, aunque la decisión apunta a factores de producción y posibles incentivos económicos disponibles en la República Dominicana.

Incentivos fiscales y producción cinematográfica

En ese contexto, Diario Libre intentó obtener información oficial por parte de la Dirección General de Cine (DGCINE) , con el objetivo de confirmar si el proyecto se acogió a los incentivos fiscales contemplados en el artículo 36 de la Ley de Fomento a la Industria Cinematográfica local.

intentó obtener información por parte de la , con el objetivo de confirmar si el proyecto se acogió a los contemplados en el artículo 36 de la local. Hasta el momento, la institución no ha emitido respuesta.

respuesta. La posible llegada de esta producción internacional refuerza el posicionamiento de la República Dominicana como un destino atractivo para rodajes cinematográficos, gracias a sus facilidades logísticas, diversidad de locaciones y beneficios fiscales para la industria audiovisual.