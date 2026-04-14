Sony Pictures ofrece un adelanto de "Spider-Man: Brand New Day" en CinemaCon

La película "Spider-Man: Brand New Day" llegará a los cines el 31 de julio. ( FUENTE EXTERNA )

Un adelanto de "Spider-Man: Brand New Day", el regreso del Spider-verso y una nueva entrega de "Jumanji", presentada por sus protagonistas, fueron los destacados de Sony Pictures Entertainment en su presentación el lunes en la CinemaCon, la convención anual de los dueños de cines, en Las Vegas.

Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Entertainment, presentó dos afiches de "Spider-Man: Brand New Day", que llegará a los teatros el 31 de julio, cuatro años después de que "Spider-Man: No Way Home" se convirtiera en la cinta más taquillera del estudio con unos 1,900 millones de dólares en boletería global.

"Es como nada que hayamos hecho antes", dijo Rothman en el Colosseum del Ceasars Palace, antes de introducir al protagonista Tom Holland, quien apareció virtualmente.

"Es la película de Spider-Man más emocional que hemos hecho, y de alguna manera, la más madura", comentó el actor que interpreta al superhéroe arácnido.

En el corto presentado en la CinemaCon, el Peter Parker de Holland enfrenta las consecuencias de las decisiones en "No Way Home". No sólo sus amigos no tienen idea de su existencia, sino que su pareja, Michelle Jones-Watson (interpretada por Zendaya) tiene un nuevo interés romántico.

La expectativa por la película es alta, algo que revelan las millones de visualizaciones de su tráiler lanzado el mes pasado.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, "Brand New Day" contará con las actuaciones de Mark Ruffalo, Jon Bernthal y Sadie Sink.

En otra versión del superhéroe, la primera mirada a "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse", que llegará a los cines en junio de 2027, fue presentada por sus directores, Bob Persichetti y Justin K. Thompson, y sus guionistas Chris Miller y Phil Lord, quienes escribieron junto a Dave Callaham la tercera entrega de la taquillera trilogía.

Sony Pictures Entertainment cerró su presentación con un clip de la tercera entrega de "Jumanji" en la que los escenarios se cambian y sus protagonistas aterrizan en una jungla, pero de concreto.

Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart anticiparon que "Jumanji: Open World", que estrena en diciembre de este año, traerá guiños en homenaje al fallecido actor Robin Williams, quien protagonizó la primera película de la franquicia.

Otros proyectos nacieron del mundo de los videojuegos. Una adaptación de terror del videojuego "Resident Evil", fue presentada por Zach Cregger ("La hora de la desaparición"), quien anunció su lanzamiento para septiembre, mientras que "Bloodborne" ganará una versión animada.

"Trabajo urgente"

La presentación marcó el inicio de la conferencia que este año gira en torno al optimismo por el repunte de la taquilla en el primer trimestre de 2026 y las preocupaciones por los desafíos persistentes del sector, como la caída de la taquilla tras la pandemia.

Rothman, celebró los avances, pero resaltó que las ventas aún no alcanzan los niveles prepandémicos.

"Todos tenemos un trabajo urgente que hacer", dijo.

"De nuestra parte significa entregar una variedad de grandes películas para todo tipo de audiencias, pero ustedes, mis amigos, tienen un rol urgente que interpretar", agregó el ejecutivo.

Rothman los instó a hacer cumplir la ventana teatral de 45 días antes de que las películas vayan al streaming, a reducir la apertura de las proyecciones deshaciéndose de los comerciales que anticipan cada película, y a reducir los costos de entrada.

"El precio de las entradas es, de lejos, el problema más difícil. Ir al cine tiene que volver a ser accesible", dijo.

CinemaCon, que se celebra del 13 al 16 de abril, recibirá en los próximos días las presentaciones de Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures, Neon, Walt Disney Studios y Amazon MGM Studios, además de otros eventos y paneles de discusión.

Congregados en Las Vegas, los representantes del sector deben discutir temas cruciales como las estrategias para atraer a las audiencias de vuelta a los cines, y las consecuencias de la posible venta de Warner Bros. Discovery, actualmente en conversaciones con Paramount Skydance, que preocupa a la industria.

"Cuando se da la consolidación de los grandes estudios, como aprendimos con Disney y Fox, la cantidad de películas producidas disminuye, los precios suben, y creemos que eso es perjudicial para los cines", dijo a AFP la semana pasada Michael O'Leary, director ejecutivo de Cinema United, la mayor organización gremial de exhibición cinematográfica del mundo.

La reunión debe atraer además a una constelación de estrellas para presentar sus más recientes proyectos a los representantes de las salas de exhibición.

Este año se espera la participación de Zendaya, Matt Damon, Timothée Chalamet y Tom Cruise, así como del laureado director Christopher Nolan, a cargo de la épica "The Odissey", que estrenará en julio.

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