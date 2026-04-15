Realizan la gala premier de "Milly, Reina del Merengue"

La gala premier de la película "Milly, Reina del Merengue", sobre la vida de Milly Quezada, estuvo encabezada por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr., sus protagonistas, así como por su directora, guionista y productora Leticia Tonos Paniagua. ( FUENTE EXTERNA )

La vida, obra y música de la reconocida artista dominicana Milly Quezada llegarán a todos los cines del país este jueves 16 de abril con el estreno de Milly, Reina del Merengue, un largometraje musical inspirado en la historia de la icónica merenguera, ganadora del Latin Grammy y reconocida con el Premio a la Excelencia de The Latin Recording Academy.

La gala premier de la cinta estuvo encabezada por el elenco, protagonizado por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr., así como por su directora, guionista y productora Leticia Tonos Paniagua.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100131-am-1-b171faa0.jpeg La gala premier de la cinta estuvo encabezada por el elenco, protagonizado por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr.

La producción, de 118 minutos, narra cómo, tras emigrar a Estados Unidos a temprana edad en medio de la agitación política en su país, Quezada llega al Washington Heights de los años setenta, en pleno auge de la música latina. Allí inicia un viaje emocional que la lleva a descubrir su identidad artística y encontrar su propia voz.

"Estoy súper emocionada, súper nerviosa, con el sentimiento de que la gente no solamente vea la película, sino que disfrute de esa experiencia que Leticia logra construir con su forma de contar historias. Además, me enorgullece ver cómo la cinematografía dominicana sigue creciendo en calidad y proyección internacional. Es un hito ser parte del primer largometraje musical del país", expresó Milly Quezada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100131-am-3-4a1dc2c6.jpeg Leticia Tonos.

Por su parte, Leticia Tonos Paniagua destacó la relevancia cultural del proyecto: "Además del béisbol, la música es una de nuestras principales cartas de presentación ante el mundo, y Milly es una de sus grandes embajadoras. Esta es una propuesta atrevida dentro de nuestro cine. Prepárense para reír, bailar y emocionarse".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/15/whatsapp-image-2026-04-15-at-100131-am-2-2cef7434.jpeg La gala premier de la cinta estuvo encabezada por el elenco, protagonizado por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr.

El filme cuenta además con la participación de Jalsen Santana, Nicole Padrón, Raidher Díaz, Carasaf Sánchez, Raymond Moreta, Cindy Galán, Gracielina Olivero, Marisabel Marte, Braulio Castillo, Pavel Núñez, Jandy Ventura, Ramón Tolentino y DJ Topo.

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Guiada por canciones emblemáticas del repertorio de Milly Quezada, la película ofrece un recorrido íntimo por sus primeros años en Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980, capturando el contexto cultural que marcó tanto a la artista como a toda una generación.

Milly, Reina del Merengue es una producción de Línea Espiral, Belle Films y Reaktor. Además, fue la película de apertura del Festival de Cine Global de Santo Domingo, formó parte de la selección oficial del Miami Film Festival y del Festival Internacional de Cine de Panamá, donde tuvo el honor de cerrar el evento.