Descargan a Víctor Reyes, Archie López, Caribbean Cinemas y a Raymond Pozo de supuesto plagio

El guionista Víctor Reyes, el actor Raymond Pozo y el cineasta Archie López fueron absueltos de plagio por la Cámara Penal del Distrito Nacional en relación con la película Hermanos. ( ARCHIVO )

La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declaró no culpables al guionista Víctor Reyes, al cineasta Alcibiades López (Archie López), al actor y al actor Raymond Pozo y a la empresa Caribbean Films Distribución, S.R.L., luego de que Anyelin García Núñez los demandara alegando la presunta violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor, en relación con la película dominicana Hermanos.

La sentencia número 042-2026-SSEN-00043, firmada el 26 de marzo de 2026 por la jueza Franny ML. González Castillo, también rechazó la actoría civil presentada por García Núñez, eximió a todas las partes del pago de costas judiciales y dispuso el cese de cualquier medida de coerción que pesara sobre los imputados.

Una controversia que comenzó en 2018

El caso se originó poco después del estreno de "Hermanos" en 2018, cuando Anyelin García Núñez, residente en Nueva York, alegó públicamente que el guion de la película era una copia de un trabajo de su autoría.

Sin haber llegado a un acuerdo extrajudicial, el Ministerio Público emitió en 2019 un dictamen de conversión de acción penal, y la acción penal privada fue depositada formalmente el 22 de septiembre de 2020 ante la presidencia de la Cámara Penal.

García Núñez reclamaba daños por 20 millones de pesos y acusaba a los imputados de violar los artículos 20, 169, 171 y 177 de la Ley 65-00, que tipifican el delito de plagio de obra.

La demanda incluía también a la empresa Panamericana de Producciones S.R.L., representada por Rafael Emilio De León Marchena Sepúlveda.

"Ellos estaban buscando dinero. Parece que querían asustar a la gente, y tú sabes que la gente se asusta. Entonces estaban demandando por 20 millones", dijo Víctor Reyes en declaraciones recientes.

"En la conciliación me preguntaron si queríamos conciliar, y dijimos que no", agregó.

El origen del guion

Reyes explicó que el guion de "Hermanos" surgió de una sinopsis propia titulada "Alma prestada", que compartió con el productor y actor Raymond Pozo cuando este le contactó para un proyecto de cine cristiano.

"Cuando Raymond me contacta para una película cristiana, yo le digo: tengo algo ahí que puede ayudarte. Entonces, cuando le doy la sinopsis, se la llevo a él y a la Pastora Lucy Cosme, que eran quienes la iban a hacer", relató el guionista.

Agregó. "Fue el propio Pozo quien solicitó cambiar la premisa original, que giraba en torno al intercambio de almas entre dos personajes. "Me dice: mira, está muy bien. Lo único es que por mi religión no puede ser de almas", recordó Reyes.

"Soy guionista, resuelvo eso. Y en una segunda ocasión preparo el guion como gemelos". La historia resultante —dos gemelos que no se conocen y cuyas vidas se cruzan en un hecho de violencia— fue el núcleo de la película.

Para Reyes, la idea no era original en sentido estricto, pero sí lo era su desarrollo. "La idea de gemelos que se intercambian no es original, tú sabes. Lo que la hace original es la forma en que tú concibes esa idea".

"Nunca me he sentido abrumado"

El guionista, cuya computadora fue revisada como parte del proceso, afirmó que siempre mantuvo la confianza en el resultado. "Siempre me he sentido confiado, y nunca me he sentido abrumado con eso, porque la gente conoce mi capacidad creativa", dijo. "Me siento más que el doble de bien"

Sin embargo, reconoció que el proceso tuvo un impacto en su carrera. "Aunque sí, en algún momento eso me afectó, porque ya yo tenía cinco películas exitosas, y después de eso no he hecho otro guion".

Reyes, nacido el 20 de agosto de 1960, tiene en su haber los guiones de "Un lío en dólares", "Tubérculo Gourmet", "Tubérculo Presidente", "Hermanos" y la cinta de bajo presupuesto "Adiós, Nueva York", que también dirigió.

La defensa

La defensa legal estuvo a cargo del licenciado Joselito Bautista, a quien Reyes elogió públicamente. "Es muy bueno. Un experto", dijo sobre su abogado.

Este es el segundo fallo favorable para los imputados. Según indicó Reyes, el demandante apeló una primera decisión absolutoria y el tribunal volvió a fallar en su contra. "Pero llevamos años en esto", reconoció.

Archie López y Caribbean Cinemas

Alcibiades López Castillo, conocido como Archie López, figura central en la producción cinematográfica dominicana, también fue declarado no culpable.

Caribbean Films Distribución, S.R.L. —representada por Robert Carrady, Gregory James Quinn y Lorraine Carrady Quinn— quedó igualmente exonerada de responsabilidad penal y civil.

La sentencia dispone el cese inmediato de todas las medidas de coerción que pudieran pesar sobre las personas físicas y la empresa, conforme a los artículos 40 y 149 de la Constitución y los artículos 230 al 247 del Código Procesal Penal.

Una lección para la industria

Consultado sobre qué reflexión deja este caso para el cine dominicano, Reyes fue directo: "Nadie se ha escapado de eso. Ángel Muñiz también ha sido demandado. Recuerda la frase de Don Quijote: 'Sancho, ladran, luego cabalgamos'. Es una señal de que vamos avanzando."

Y añadió: "Mientras tú seas exitoso en algún punto, siempre habrá personas que dirán que esa idea que fue exitosa era de ellos. Eso siempre va a pasar."

Consultado sobre si piensa demandar por daños y perjuicios, Reyes fue claro: "Creo que no lo voy a hacer, porque sería peor. No me voy a meter en un proceso que dure cinco años para gastar lo que posiblemente recupere en un momento determinado."