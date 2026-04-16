Filtran en internet película animada de Avatar seis meses antes de su estreno

La próxima película "Avatar: Aang, The Last Airbender" ha sido filtrada en plataformas digitales. ( FUENTE EXTERNA )

La película animada Avatar: Aang, The Last Airbender, prevista para estrenarse el 9 de octubre de 2026 en la plataforma Paramount+, fue filtrada en internet varios meses antes de su lanzamiento oficial, según reportes de medios especializados.

De acuerdo con publicaciones de GamesRadar y Wired, fragmentos del filme comenzaron a circular en redes sociales a mediados de abril, luego de que un usuario afirmara haber recibido el contenido completo por error a través de un correo electrónico vinculado a Nickelodeon.

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Posteriormente, versiones completas de la película aparecieron en plataformas digitales y foros, incluyendo copias sin marcas de agua, lo que llevó a la emisión de múltiples solicitudes de eliminación por derechos de autor (Dmca).

Origen de la filtración

Hasta el momento, no existe confirmación oficial sobre el origen de la filtración. Las hipótesis incluyen un posible error en la distribución del archivo o una brecha de seguridad, aunque ninguna de estas versiones ha sido verificada por los estudios involucrados.

La producción, dirigida por Lauren Montgomery, es una secuela animada de la serie original Avatar: The Last Airbender y presenta a los personajes principales en su etapa adulta, con un nuevo reparto de voces que incluye a actores como Dave Bautista.

El incidente ha generado reacciones dentro de la industria. Animadores vinculados al proyecto han cuestionado la difusión del material filtrado, señalando que afecta el trabajo de producción y la viabilidad comercial del filme.

Aunque el estudio no ha anunciado cambios en la fecha de estreno, la filtración ha alterado la estrategia de lanzamiento y ha reactivado el debate sobre la seguridad digital en la industria audiovisual.