"Milly: reina del merengue" pone ritmo e identidad a la cartelera de la semana

La vida de una de las voces más emblemáticas del merengue llega al cine entre los estrenos de la semana con este musical que combina historia, identidad y ritmo. "Milly: reina del merengue". ( MORGANA STUDIO/PRODUCCIONES LINEA ESPIRAL/RMVISTAR )

La cartelera de esta semana se mueve entre la emoción, la música y el suspenso con una oferta que combina propuestas locales e internacionales. Desde el recorrido de una figura clave del merengue hasta historias cargadas de tensión emocional y elementos sobrenaturales, la variedad define las opciones disponibles en salas.

Entre el retrato musical de una de las artistas más influyentes del país, una relación al borde del colapso y un inquietante regreso que esconde una amenaza oscura, la semana presenta una mezcla de géneros que va del drama íntimo al terror, pasando por una historia marcada por identidad y memoria cultural.

Milly: reina del merengue

La vida de una de las voces más emblemáticas del merengue llega al cine en este musical que combina historia, identidad y ritmo.

"Milly: la reina del merengue", dirigida por Leticia Tonos, recorre los inicios de Milly Quezada desde su infancia en República Dominicana hasta su crecimiento artístico en Nueva York, tras emigrar durante la convulsa década de 1960.

La película sigue la vida de la artista mientras se adapta a a Washington Heights en la década de los años setenta, en medio del auge de la música latina, y su lucha por abrirse camino en una industria dominada por hombres.

The Drama

Días antes de su boda, una pareja aparentemente estable comienza a desmoronarse cuando salen a la luz verdades que cambian por completo la percepción que uno tiene del otro.

A partir de ese punto, la relación entra en un terreno incierto donde la confianza, el pasado y las decisiones se convierten en el centro del conflicto.

Protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, bajo la dirección de Kristoffer Borgli, esta película apuesta por su historia desde un enfoque íntimo y emocional, explorando cómo un oscuro secreto puede alterar una relación en su momento más decisivo.

Lee Cronin's The Mummy

Una desaparición en el desierto marca el inicio de una historia que se transforma en pesadilla. Años después de perder a su hija, una familia recibe lo que parece ser un milagro: la niña regresa.

Sin embargo, lo que debería ser un reencuentro feliz pronto revela una presencia inquietante que pone en duda todo lo que creían saber.

Esta nueva versión de "La momia", dirigida por Lee Cronin, se aleja de las aventuras clásicas para adentrarse en el horror sobrenatural. Con una atmósfera cargada de tensión, la película combina el drama familiar con elementos oscuros y perturbadores.